Una dintre surprizele lui Contra de la nationala isi doreste sa fie selectionat si de Mirel Radoi: "Doamne ajuta, o sa dau totul aici!"

Vlad Mogos, fotbalist legitimat la clubul Cremonese, vrea sa joaca pentru Romania si in mandatul lui Mirel Radoi.

Mogos a debutat la nationala in mandatul lui Cosmin Contra la varsta de 27 de ani. Acesta a declarat ca si-ar dori sa il cunoasca pe actualul selectioner al Romaniei si ca spera sa joace cat mai bine la echipa de club pentru a fi selectionat in echipa Romaniei.

Sper sa-l cunosc, nu judec persoanele pe care nu le cunosc. Din filmari, din video pare un antrenor foarte dur care are mare caracter, sper sa-l cunosc si sa-i strang mana. Doamne ajuta, o sa dau totul aici ca sa am posibilitatea sa fiu convocat la nationala, sa vad din nou toti baietii si sa-l cunosc pe selectioner", a declarat Vasile Mogos pentru TelekomSport.

Fundasul dreapta roman a evoluat in cariera doar pentru echipa care joaca in ligile inferioare din Italia. In 2018 s-a transferat la Cremonese, echipa care evolueaza in Serie B.

El a fost titular in meciul contra Suediei de pe Arena Nationala, incheiat cu victoria nordicilor cu scorul de 2-0.