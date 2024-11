Pentru selecționata lui Mircea Lucescu urmează meciul cu Kosovo de vineri, ora 21:45, și cel cu Cipru de marți, de la aceeași oră. Ambele confruntări se vor desfășura pe Arena Națională din Capitală.



Un fost jucător de la FCSB a vorbit sincer despre naționala României: ”Este adevărul”



Vali Lemnaru, fost jucător la actuala campioană a României, FCSB, a punctat faptul că naționala s-a schimbat mult și că venirea lui Mircea Lucescu la cârma reprezentativei a fost benefică.



Cu ”Il Luce” pe bancă, naționala României a înregistrat 4/4 victorii în Nations League: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania, 3-0 vs. Cipru și 2-1 vs. Lituania. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și în ultimele două partide ale campaniei.



”S-a schimbat în bine, arătăm și noi altfel decât înainte. Înainte nu supăram pe nimeni, nu ne mai lua nimeni în calcul, ăsta este adevărul.



Ceea ce s-a întâmplat la Euro 2024 și acum cu venirea lui Mircea Lucescu, e clar că arătăm altfel ca națională. Este îmbucurător pentru noi, pentru fotbalul românesc, pentru ce va fi mai departe”, a spus Lemnaru, potrivit iamsport.



Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Cipru

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2).



MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).