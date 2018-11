UEFA a inspectat pregatirile pentru EURO 2020! Cand se vand primele bilete pentru turneul aniversar 

UEFA si-a trimis reprezentantii pentru a inspecta lucrarile de pregatire pentru EURO 2020.

Impreuna cu organizatorii locali de la Primaria Capitalei si cu intermedierea Federatiei Romane de Fotbal, reprezentantii UEFA au discutat minutios pe planurile a 18 proiecte-capitol ale EURO 2020, cum ar fi managementul stadioanelor, accesul spectatorilor, ceremoniile de meci, facilitati de cazare, siguranta si securitatea echipelor si spectatorilor, regimul comercial, facilitati media, angrenarea voluntarilor si altele.

La capitolul transportul spectatorilor, UEFA a notat faptul ca autoritatile locale au initiat planul de mobilitate si primele autobuze de transport public din noua flota dedicata EURO 2020 au si sosit la Bucuresti. Aceasta varianta va fi principala modalitate de transport de la aeroport spre centrul Capitalei, iar eventuala legatura pe calea ferata de la Otopeni la Gara de Nord ar urma sa fie una complementara. UEFA va monitoriza si angajamentele de modernizare a infrastructurii rutiere si optimizarea transportului public asumate de catre Primaria Bucurestiului.

In privinta transportului aerian, reprezentantii UEFA au verificat facilitatile celor doua aeroporturi, ”Henri Coanda” si ”Aurel Vlaicu”. Discutiile cu administratia aeroporturilor s-au derulat in mai multe reprize de intalniri, pe baza unui document cadru de 64 de pagini, care contine cerintele pentru EURO 2020.



Prima transa de bilete, de vanzare in vara lui 2019

La sfarsitul vizitei, Florin Sari, managerul Structurii Locale de Organizare a EURO 2020 la Bucuresti, a declarat: ”A fost o vizita complexa, pe foarte multe Bucuresti. Pregatirile progreseaza in fiecare zi, iar conlucrarea cu UEFA este permanenta, nu doar pe timpul vizitelor de lucru. Asteptam cu interes, dar si planificam adecvat, momentul punerii in vanzare a biletelor la meciurile EURO 2020 de la Bucuresti. Prima perioada de vanzari va fi in vara anului urmator pentru meciurile de pe Arena Nationala din datele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020”.