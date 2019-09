SURPRIZE in grupa Romaniei pentru EURO U21! Ucraina, principala contracandidata la calificare a echipei lui Radoi, a pierdut incredibil cu Finlanda

Danemarca U21 - Romania U21, LIVE marti 19:30, LA PRO X!

Campania de calificare pentru Campionatul European U21 a inceput cum nu se poate mai bine pentru nationala Romaniei. Dupa ce in aceasta vara am jucat semifinale la EURO U21, Radoi si baietii sai spera la o noua calificare la turneul final.

Romania U21 debuteaza in noile preliminarii martea viitoare, in direct la ProX, ora 19:30, cu Danemarca. Pana la meciul Romaniei, s-au jucat doua meciuri in grupa Romaniei. Ucraina, principala contracandidata a Romaniei la calificare, a pierdut surprinzator pe teren propriu cu Finlanda, scor 0-2.

Ucraina este una dintre cele mai valoroase nationale ale Europei la acest nivel de varsta. Trei jucatori din lotul ucrainenilor sunt cotati la peste un milion de euro, in timp ce intreg lotul finlandezilor abia ajunge la un milion de euro.

In al doilea meci al grupei, Irlanda de Nord si Malta au terminat la egalitate, scor 0-0.

La Campionatul European din 2021, editie ce va fi gazduita de Ungaria si Slovenia, se vor califica 16 echipe. Alaturi de tarile gazda, se vor califica cele noua castigatoare de grupa si patru dintre cele mai bune locuri secunde.