După meciul de pe Arena Națională, jucătorii echipei naționale au mers într-un restaurant din București alături de soții sau iubite. Cel care a întreținut atmosfera a fost manelistul Adi de la Vâlcea, care le-a dedicat diferite melodii lui Florin Tănase sau Ianis Hagi.

Stelea și Duckadam, după ce au văzut petrecerea cu manele a naționalei

Foștii internaționali Bogdan Stelea, Helmut Duckadam și Gabi Balint au văzut imaginile de la petrecerea actualilor tricolori și au comentat inclusiv obiceiul fotbaliștilor de a oferi bani celui care cântă.

"Ce să comentez? Eu n-ascult așa ceva niciodată. Treaba lor, să asculte. Eu mă gândesc că nu pot controla ei ce o să cânte respectivul, dar poți să te aștepți din moment ce îți place genul ăsta de muzică. Dacă tu te duci să petreci cu așa ceva...

Pe vremea mea se spunea că cei care fac fete sunt fotbaliști, că sunt valoroși (n.r - referitor la versurile din melodia cântată de Adi de la Vâlcea)", a spus Stelea, la Digisport.

Prezent în studio, Duckadam a intervenit: "Eu pot să mă dau zmeu. În viața mea nu am dat un leu la muzicanți". Gabi Balint, fostul său coleg de la Steaua, a intervenit imediat: "Păi tu ești zgârcit, mă!". Eroul de la Sevilla a dat apoi replica: "Pe lângă că sunt zgârcit, urăsc metoda asta. Zece ani cât am fost la FCSB, nu am participat niciodată la petreceri, nici la tăiere de porc, nici în vreun club. Și s-au făcut multe. Le-am evitat".

Referitor la obiceiul de a oferi bani artiștilor, Stelea a adăugat: "Eu le dădeam bani, dar ca să nu mai vină. Pe cuvânt! Veneau, începeau să-mi cânte și le dădeam bani să mă lase în pace. Asta făceam! Și când eram jucător, dar și acum fac la fel. Dacă ești într-un restaurant unde sunt lăutari, vin și îți cântă. După ce le dai bani, nu mai vin".