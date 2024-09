Vineri, prima reprezentativă a învins-o pe Kosovo la Priștina cu 3-0. Nicușor Bancu, fundașul stânga al Universității Craiova, a evoluat toate cele 90 de minute.

Sorin Cârțu a analizat un internațional român: ”Mai are și greșeli!”

Sorin Cârțu a vorbit sincer despre Bancu și a ținut să puncteze că, în ciuda faptului că fotbalistul mai are scăpări în timpul meciurilor, își aduce, totuși, aportul la echipa națională prin evoluțiile sale solide.

Bancu și-a făcut debutul la echipa tricolorilor în octombire 2017, sub comanda lui Cosmin Contra, la 25 de ani. De atunci, fundașul a bifat 40 de convocări la prima reprezentativă, unde a înscris și două goluri.

”Nu știu de ce tot vorbim și tot strâmbă lumea din nas. În primul și în primul rând, el chiar nu are niciun concurent pe postul ăsta, pentru că nu văd la alte echipe posibilitatea ca altcineva să apară la echipa națională. Indiferent pe la ce echipe mai joacă.

Plus că Bancu are foarte multe momente de mare calitate în joc, ajută foarte mult echipa. Sigur, deoarece el nu provine dintr-un fundaș stânga la viața lui, ci dintr-un mijlocaș, mai are câteodată niște greșeli de plasament. Într-adevăr, plasamentul ăla al fundașului stânga… Dar, în rest, are calitate și ajută foarte mult echipa.

Am văzut că și la Campionatul European i-au găsit vină, că a greșit la nu știu ce gol, dar se uită că până să se dea golul mai trece nu știu cât timp și sunt atâtea secvențe de joc în care mișcarea de translație a compartimentului respectiv, trebuie făcută cu o anumită viteză. Și până la urmă se găsește vina că a pierdut el mingea, nu mai știu la ce joc a fost…

Cu Belgia parcă a fost o discuție de asta, în care el a pierdut în partea lui, în stânga, iar noi apoi am primit golul în dreapta, pe combinația lui Doku, care intrase pe partea aia”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Lotul final al României

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).