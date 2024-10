Antrenorul naționalei Ciprului i-a lăudat pe jucătorii români la conferința de presă premergătoare meciului și a dezvăluit că a pregătit câteva surprize pentru confruntarea cu "tricolorii".

"România e o echipǎ foarte organizată. Am vorbit cu jucătorii și le-am zis că vreau să fim fericiti la final. Trebuie să schimbăm ceva la națională.

Am selecționat jucători care au jucat la cluburile lor. Nu sunt un antrenor fără experiență. Am antrenat în faza grupelor europene, am experiență. Toată lumea îl știe pe Lucescu, un antrenor foarte cunoscut, dar eu vreau mâine să câstigam meciul.

Mâine veți afla surprizele, dacă am pregatit ceva surprize. Sunt foarte bun prieten cu Elias Charalambous, dar în ziua de azi sunt toate siteurile de scouting care te ajută. Nu mai e nevoie de nimic, ai tot ce iți trebuie", a spus Sofronis Avgousti.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea naționalei din luna octombrie

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)

ATACANȚI: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4).

Programul Ligii Națiunilor - Grupa C2

Vineri, 6 septembrie: Lituania – Cipru 0-1 (Pittas 34′), Kosovo – ROMÂNIA 0-3 (Man 40′, R. Marin 51′-pen., Drăguș 82′)

Luni, 9 septembrie: Cipru – Kosovo 0-4 (Muriqi 9′-pen., 21′, Albion Rrahmani 48′, Dellova 55′), ROMÂNIA – Lituania 3-1 (Mihăilă 4′, R. Marin 87′-pen., Mitriță 90’+2 / Kučys 34′)

Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo (16:00), Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA, Kosovo – Cipru (21:45)

Vineri, 15 noiembrie: Cipru – Lituania (19:00), ROMÂNIA – Kosovo (21:45)

Luni, 18 noiembrie: Kosovo – Lituania, ROMÂNIA – Cipru (21:45).