Aflată în urna a treia valorică, Bosnia și Herțegovina privește cu optimism următoarea campanie. Nu s-a mai calificat din 2014 la Cupa Mondială, însă "este puțin probabil să mai avem o astfel de șansă în viitorul apropiat și nu trebuie să o ratăm", după cum a spus Vico Zeljković, președintele Federației.

Safet Susic, fostul selecționer al Bosniei, încrezător înaintea duelurilor cu Austria și România

Singurul selecționerul care a dus Bosnia și Herțegovina la Cupa Mondială a fost Safet Susic (69 de ani), în 2014. Naționala lui Dzeko și Pjanic câștiga o grupă preliminară din care mai făceau parte Grecia, Slovacia, Lituania, Letonia și Liechtenstein, iar la turneul final din Brazilia era eliminată în grupe, după ce obținea doar 3 puncte din duelurile cu Argentina, Nigeria și Iran.

Safet Susic îndeamnă acum naționala condusă de Sergej Barbarez să fie încrezătoare în șansele sale. Fostul selecționer spune că Austria și România sunt echipe care pot fi învinse, în special pe teren propriu.

"Cred că am fost foarte norocoși, tragerea la sorți este extrem de favorabilă. E adevărat, Austria și poate chiar România sunt echipe mai bine clasate decât noi, dar sunt niște naționale care pot fi bătute, mai ales când jucăm acasă. Celelalte două echipe din grupă (n.r - Cipru și San Marino) sunt sub nivelul nostru. Șansele să fim în primele două sunt reale, iar în cel mai rău caz să fim la baraj.



Am fost norocoși la tragere și am evitate echipele mari, favoritele clare, cum ar fi Anglia, Italia, Franța, Spania sau Portugalia. Am fost foarte, foarte norocoși. Trebuie să ne schimbăm ambițiile. Am citit declarații date de președintele Federației și de selecționer conform cărora obiectivul trebuie să fie calificarea la EURO 2028, însă nimeni nu a vorbit de Cupa Mondială. După această tragere, toată lumea trebuie să fie motivată și să se mobilizeze pentru a încerca să facă ceva.



Un avantaj poate fi pentru noi faptul că nu suntem favoriți în grupă și nu vom avea presiune. Nimeni nu va critica dacă vom încheia pe locul 3 pentru că puțini se așteaptă să încheiem pe una dintre primele două poziții. E adevărat, Austria și România au un ușor avantaj, în special Austria, dar nu sunt echipe pe care să nu poți să le învingi. Trebuie să mizăm pe fani, mai ales în Austria, unde cred că va fi ca un meci acasă pentru noi.



Sunt multe întrebări la care încă nu avem răspuns. Vom vedea jucători noi, vor progresa actualii, va mai putea juca Dzeko? Rămâne de văzut", a spus pentru Dnevni avaz.

România debutează chiar împotriva Bosniei, acasă. Programul din grupa H

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina



24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA



7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA



10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

– Cipru 21:45 – San Marino – Austria



6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina



9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA



9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina



12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria



15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA



18 noiembrie