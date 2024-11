Selecţionerul reprezentativei Kosovo, Franco Foda, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că pentru echipa sa cel mai important în partida de vineri, cu România, din Liga Naţiunilor la fotbal, este să nu repete greşelile din meciul tur de la Prishtina, când "tricolorii" s-au impus cu 3-0.



"E adevărat că am pierdut în tur, dar am jucat la acelaşi nivel. Am făcut greşeli însă şi am luat goluri în cele mai importante momente. Avem 9 puncte, avem încredere acum. Ne lipsesc unii jucători şi a trebuit să fac unele schimbări. Ceea ce este cel mai important este să nu mai repetăm erorile de la Prishtina pentru a putea obţine o victorie aici. Ne vom adapta tactica, pentru că ne lipsesc nişte jucători, vom face câteva schimbări tactice, dar vrem să câştigăm, să jucăm agresiv, să câştigăm duelurile, să facem un joc bun. Vrem să câştigăm. Ştim că totul e în mâna noastră dacă vrem să învingem şi să câştigăm grupa", a afirmat Foda, potrivit Agerpres.



Întrebat ce părere are despre echipa României, Foda i-a nominalizat pe Man, Mihăilă, Drăguşin şi Stanciu ca fiind jucători periculoşi.



"Fiecare echipă are şi puncte slabe. Naţionala României e foarte puternică pe contraatac, Man şi Mihăilă, aripile sunt foarte bune, Drăguşin e puternic în apărare, Stanciu e un bun strateg la mijloc. În ceea ce îl priveşte pe Zhegrova, Mircea Lucescu are dreptate, el e foarte bun în dueluri unu la unu. Dar toată echipa trebuie să joace bine, toată echipa trebuie să se apere, să atace şi să câştige meciul. Cel mai bun exemplu este Mbappe, care are dificultăţi de adaptare, nu doar el câştigă, ci echipa câştigă", a spus acesta.

România - Kosovo, vineri, ora 21:45



Tehnicianul german s-a ferit să comenteze eventuale conflicte între fanii români şi cei kosovari, afirmând că principala sa sarcină este să pregătească echipa cât mai bine.



"Nu am fost la ultimul meci care s-a disputat aici, nu eram selecţionerul Kosovo. Prima mea misiune e să pregătesc echipa şi aşa am făcut şi în ultimele zile. La EURO am observat mult respect între echipe şi asta e cel mai important. Singura noastră preocupare sunt adversarii. E foarte frumos să joci pe un stadion plin, ne-am pregătit, dar noi nu putem influenţa ce se întâmplă în afara terenului. Dincolo de orice emoţii, este vorba despre respect", a adăugat Franco Foda.



România va înfrunta selecţionata Kosovo vineri şi naţionala Ciprului pe 18 noiembrie, ambele de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală, în ultimele două partide din Grupa C2 a Ligii Naţiunilor



România este lider, cu 12 puncte, urmată de Kosovo, 9 puncte, Cipru, 3 puncte, Lituania, 0 puncte.



Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.