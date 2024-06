S-a enervat în direct după România - Bulgaria: ”E vina suporterilor! La Cupa Liceelor, e atmosferă mai frumoasă!”

La finalul meciului, nemulțumiți de evoluția echipei naționale, suporterii au început să huiduie și au părăsit arena. Daniel Pancu s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea suporterilor români și a avut o ieșire nervoasă în direct.

Daniel Pancu a răbufnit în direct: ”La Cupa Liceelor e atmosferă mai frumoasă!”

Fostul internațional susține că suporterii români sunt alături de echipa națională doar atunci când sunt rezultate și uită să îi încurajeze pe tricolori atunci când jocul suferă.

De altfel, Pancu este de părere că jocul modest al României din partida cu Bulgaria a fost influențat într-o mare măsură și de atitudinea ostilă a fanilor.

”Ne-am pierdut și cultura asta a suporterilor. Păi vin să fluier echipa la un meci amical, când echipa e calificată la EURO? Când joacă la echipa națională, vii să susții echipa, să participi la sărbătoare. Cum să te comporți așa?

La Cupa Liceelor este atmosfera mai plăcută. Am fost acolo, nu mi-a plăcut de la început. Dacă erau 2.000 și cântau, erau mai importanți decât ăștia 20.000. Ba da, este vina suporterilor. Eu știu ce simte un fotbalist.

Când realizezi o mare performanță și ai meciuri amicale, trebuie să simți energia publicului. Dacă ai cultură ca suporter, jucătorii au nevoie de încurajări. Sunt foarte pornit, păi ce facem? Așteptăm doar să criticăm și să înjurăm?

Cu Elveția au venit toți la sărbătoare, mamă ce ne-am calificat. Cu Andorra au fost copiii, a fost atmosfera mai frumoasă. La Cupa Liceelor e atmosferă mai frumoasă decât ce a fost aseară. Nu e normal, m-am pus în pielea jucătorilor. Mergem împreună la un amical al Turciei sau al Italiei, să vedem cum tratează oamenii ăia”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Nicolae Stanciu: ”Credeți că noi vrem să jucăm prost?”

Nicolae Stanciu a avut cea mai dură reacție la finalul meciului. Căpitanul echipei naționale i-a criticat în termeni duri pe fanii tricolorilor.

”Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări... Un penalty ratat? Și eu am ratat penalty, și Denis a ratat. În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul

Am făcut 0-0, nu am luat gol, am avut două-trei ocazii, e clar că trebuie să mai punem la punct anumite lucruri. Credeți că e ușor? De ce să vă faceți griji? În primul rând nu credeați că ne calificăm! Acum a venit lume, în afară de copiii ăștia care au venit și au stat după noi să îi salutăm, au început să huiduie și au plecat când a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO.

Nu știu dacă așteptările sunt prea mari, ăștia suntem, pe noi ne aveți. Noi ne-am calificat, noi vom merge și vă vom reprezenta. Vrem să dăm ce avem mai bun în noi.

Cei mai mulți români sunt pretențioși. Credeți că noi vrem să jucăm prost sau să nu câștigăm meciuri sau să nu facem un European bun? Se întâmplă, sunt meciuri și meciuri”, a spus Nicolae Stanciu.