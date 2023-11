În urma victoriei de pe "Pancho Arena" din Felcsut, Ungaria, naționala României a trecut pe prima poziție în Grupa I, ajutată și de rezultatul de egalitate din Elveția - Kosovo, încheiat 1-1.

Remarca lui Ionel Ganea după Israel - România: "Edi a făcut foarte bine"

Ionel Ganea, fost internațional român, a subliniat că Edward Iordănescu a gândit foarte bine jocul și sistemul pe care l-a ales pentru confruntarea cu Israel. De asemenea, Ganezu' a precizat că golul marcat de Israel încă din al doilea minut a creat un șoc selecționatei, care a răspuns foarte bine și a restabilit imediat egalitatea.

"Așa, per ansamblu, eu zic că echipa a făcut un meci foarte bun. Chiar dacă am început foarte prost, dar am reușit să răspundem la fel de rapid și probabil acesta a fost avantajul nostru.

Eu zic că au creat un șoc echipei (n.r. golul Israelului) și faptul că noi am răspuns foarte repede, am reușit să egalăm, a fost un lucru foarte bun. Edi a gândit foarte bine jocul și sistemul pe care l-a ales", a spus Ionel Ganea pentru Sport.ro.

Pentru România urmează meciul cu Elveția de marți, 21 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, care va conta pentru a 10-a etapă din preliminariile EURO 2024. Pentru a rămâne în fruntea Grupei I, selecționata lui Edward Iordănescu are nevoie de minim un rezultat de egalitate "acasă" cu elvețienii.

Israel - România 1-2

Israel a deschis scorul scorul în debutul meciului, grație reușitei lui Eran Zahavi din minutul doi. Doar că George Pușcaș a restabilit egalitatea opt minute mai târziu și a redat speranțele tricolorilor!

În repriza secundă, Ianis Hagi a întors soarta partidei (minutul 63). Valentin Mihăilă a ratat fantastic în minutul 74 și a fost eliminat 10 minute mai târziu.

Doar că toate astea nu au mai contat, iar la capătul celor 90 de minute România a pășit învingătoare din confruntarea cu Israel de pe „Pancho Arena” și a obținut calificarea la Campionatul European din 2024.