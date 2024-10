Răzvan Marin (18 - penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 - penalty).

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 şi rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România - Kosovo (15 noiembrie) şi România - Cipru (18 noiembrie).

Reacția lui Răzvan Marin după succesul din Lituania

Mijlocașul român a vorbit despre importanța victoriei obținută în deplasare, dar și despre penalty-ul transformat.

"A fost un meci destul de greu, de complicat. Cel mai important este că am reușit să luăm cele trei puncte, asta contează cel mai mult. Nu am început jocul prea bine, dar ne-am revenit, am încercat să pasăm cât mai mult. Important e că plecăm acasă cu alte trei puncte.

Terenul acesta îngreunează foarte mult jocul, dar cred că am făcut un meci bun. L-am simțit că vrea să se ducă în acel colț, dar am știut că este greu să scoată dacă dau puternic. Îmi doresc să marchez și din acțiune. Sunt fericit că ajut echipa să câștige. Obiectivul este să obținem și cele șase puncte la București și să câștigăm grupa. Încercăm să facem un fotbal frumos, trebuie să progresăm din punct de vedere al posesiei", a declarat Răzvan Marin, la Digi Sport.