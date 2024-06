Cu aproape 20.000 de suporteri în spate, România (locul 46 FIFA) nu a putut marca pe teren propriu împotriva ocupantei poziției 83 în ierarhia mondială, Bulgaria, o națională care nu s-a mai calificat la un turneu final din 2004. Dezamăgirea a fost mare pentru o parte a fanilor naționalei, care au început să huiduie imediat după finalul jocului din Ghencea.

Răzvan Marin îl contrazice pe Stanciu, care s-a luat de fani după România - Bulgaria 0-0

La interviul de după meci, Nicolae Stanciu a criticat atitudinea suporterilor care au huiduit imediat după ultimul fluier și au plecat rapid de la stadion. "Ăștia suntem, pe noi ne aveți", a fost mesajul transmis de căpitanul României.

La câteva minute după interviul acordat de Nicolae Stanciu, la zona mixtă a apărut Răzvan Marin. Mijlocașul lui Empoli a avut o atitudine total diferită, spunând că reacția fanilor poate fi de înțeles și că Stanciu nu trebuia să se supere.

"Ne-am dorit să câștigăm acest meci. Ne pare rău pentru suporteri, care au fost alături de noi și n-am putut să le oferim goluri, spectacol și un joc frumos. Trebuie să analizăm bine ce am făcut azi și să nu mai repetăm aceleași greșeli.

E normal, ei vor să vină la stadion, să vadă spectacol. Eu nu o percep nicicum (n.r - reacția suporterilor). Nicu era supărat, dar i-am zis să se calmeze. N-avea de ce să aibă vreo reacție. E normal, sunt suporteri, vor spectacol, vor goluri multe, dar noi ne-am văzut de ale noastre. Le-am zis să mergem înăuntru, ne calmăm și o lăsăm așa. Cu siguranță vom arăta altfel", a spus Răzvan Marin.

Mijlocașul care s-a salvat de la retrogradare cu Empoli în acest sezon crede că un motiv pentru jocul mai slab arătat de România poate fi acela că tricolorii s-au protejat de accidentări înainte de EURO 2024.

"S-au făcut foarte multe greșeli individuale, foarte multe pase greșite, simple. Asta mă îngrijorează pe mine acum, pe moment. Vom analiza meciul și vom vedea ce este de îmbunătățit.

Nu știu dacă e vorba de trac. Până la urmă, ultima oară ne-am văzut în martie. Probabil nici n-am vrut să riscăm foarte mult cu toții. Cu toate astea, ne-am dorit să câștigăm. Dacă aveam puțin mai multă intensitate, cred că puteam să le creăm și mai mari dificultăți celor din Bulgaria.

Știam că Bulgaria va fi o echipă arțăgoasă, care va veni să ne preseze. Știam că au jucători buni în față, de viteză. Nu ne-au surprins neapărat cu ceva, dar n-am fost noi la capacitatea maximă", a mai spus Răzvan Marin.

Nicolae Stanciu: "Credeți că noi vrem să jucăm prost?"

La interviu, Nicolae Stanciu s-a arătat dezamăgit de întrebările jurnaliștilor, dar și de atitudinea suporterilor echipei naționale, mai ales că, în opinia sa, prestația din meciul cu Bulgaria nu are nimic de a face cu ceea ce va fi la EURO 2024.

”Ne-am simțit bine să fim din nou împreună. Ne doream să câștigăm, dar cel mai important e că toți suntem sănătoși. Jocul nu a ieșit așa cum ne doream, dar mai sunt două săptămâni și mai avem timp să reglăm anumite lucruri.

Să ne facem griji? De ce? Îmi puneți niște întrebări... Un penalty ratat? Și eu am ratat penalty, și Denis a ratat. În 2016, înainte de EURO, am bătut 5-0 pe Georgia și credeați că vom câștiga Europeanul

Am făcut 0-0, nu am luat gol, am avut două-trei ocazii, e clar că trebuie să mai punem la punct anumite lucruri. Credeți că e ușor? De ce să vă faceți griji? În primul rând nu credeați că ne calificăm! Acum a venit lume, în afară de copiii ăștia care au venit și au stat după noi să îi salutăm, au început să huiduie și au plecat când a fluierat finalul. Acum o lună erau toți fericiți că vin la EURO.

Nu știu dacă așteptările sunt prea mari, ăștia suntem, pe noi ne aveți. Noi ne-am calificat, noi vom merge și vă vom reprezenta. Vrem să dăm ce avem mai bun în noi.

Cei mai mulți români sunt pretențioși. Credeți că noi vrem să jucăm prost sau să nu câștigăm meciuri sau să nu facem un European bun? Se întâmplă, sunt meciuri și meciuri.

La meciul cu Liechtenstein nu mai nicio așteptare. E logic că vreau să fiu încurajat, dar dacă lumea a huiduit după 0-0 cu Bulgaria... Am auzit și altele mult mai rele, nu mă surprinde nimic. Oricum, tot pentru fani jucăm și pe ei îi vom bucura dacă facem un European bun”, a spus Nicolae Stanciu la finalul meciului.

Ce urmează pentru România după remiza cu Bulgaria

Naționala lui Edi Iordănesu va mai disputa un meci amical, vineri, 7 iunie, de la ora 21:00, tot pe Stadionul Steaua, cu Liechtenstein.

7 iunie este și ziua în care selecționerul va anunța lotul final al României pentru EURO 2024. Din cei 28 de jucători aflați în lot pentru partidele amicale cu Bulgaria și Liechtenstein vor rămâne doar 26 care vor face deplasarea în Germania.

Primele două meciuri ale României de la EURO 2024 vor fi cu Ucraina (17 iunie, Munchen) și Belgia (22 iunie, Koln). Tricolorii vor încheia grupa E cu un duel împotriva Slovaciei (26 iunie, Frankfurt).