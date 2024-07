Răzvan Marin, discurs extraordinar despre România în presa din Italia

Într-un interviu acordat publicației italiene Cronache di Spogliatoio, Răzvan Marin a împărtășit gândurile și sentimentele sale despre parcursul tricolorilor la EURO 2024.

O unitate adusă prin fotbal

"Am adus o țară întreagă împreună: aceasta este cea mai mare bucurie a EURO 2024," a mărturisit Răzvan Marin.

Reflectând asupra performanței tricolorilor, Marin a dezvăluit că victoriile și parcursul lor în turneul european nu au fost doar despre fotbal, ci despre capacitatea de a inspira și de a uni națiunea română în jurul unui scop comun.

România, care nu mai trecuse de faza grupelor la un turneu major de la EURO 2000, a reușit să atingă optimile la EURO 2024 sub conducerea lui Marin și a colegilor săi. Mijlocașul a vorbit despre momentele dificile, inclusiv eliminarea din optimi în fața Olandei.

"Poate că am un pic de regrete... Am fost mereu aproape de obiectiv, dar la momentele cruciale am pierdut meciurile care ne-au costat calificarea", a adăugat Răzvan Marin.

"Cu toate acestea, cu fiecare meci și fiecare performanță notabilă, echipa a reușit să aducă o rază de speranță și bucurie în inimile suporterilor români", au notat italienii.

Responsabilitatea și onoarea de a reprezenta țara

Răzvan Marin a vorbit și despre povara responsabilității de a fi un lider al echipei naționale. Acesta și-a amintit cu emoție momentul în care a transformat lovitura de pedeapsă împotriva Slovaciei, penalty care i-a asigurat primul loc României în grupă.

"Când ești acolo, simți presiunea unei țări întregi pe umerii tăi. Trebuia să marchez pentru ei. Când ne-am întors în România, erau aproximativ 400 de fani care ne așteptau. Mulți copii. Și când vezi astfel de lucruri, înseamnă că ai făcut ceva important pentru țara ta", a explicat Marin.

În încheierea interviului, Marin a vorbit despre obiectivele viitoare ale echipei naționale, cât și despre ale sale personale.

După succesul de la EURO 2024, următorul mare obiectiv este calificarea la Cupa Mondială din 2026.

"După EURO 2024, obiectivul nostru este clar: să ne calificăm la Cupa Mondială pentru a oferi un semnal de continuitate fotbalului nostru", a conchis mijlocașul.