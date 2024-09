România a întâlnit Lituania în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, în a doua rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League. La capătul celor 90 de minute, tricolorii s-au impus cu 3-1.

Radu Drăgușin a reacționat sincer după România - Lituania: ”Ne-au surprins”

Radu Drăgușin, integralist în ”dubla” României cu Kosovo (3-0) și Lituania (3-1), a ținut să evidențieze fapul că lituanienii au surprins în Ghencea, dar și că e bucuros că tricolorii au reușit în cele din urmă să pună mâna pe toate cele trei puncte.

”Entuziasm. Am înscris rapid. Credeam că suntem în controlul meciului. S-a întâmplat acea fază unde am fost neatenți, ne-au prins descoperiți și au marcat. Pot spune că ne-au surprins prin felul în care au jucat. Poate în unele faze puteam face mai bine pressing. Colegii care au intrat și au rămas în teren au făcut diferența și am câștigat acest meci.

Gazonul nu a fost în cele mai bune condiții. Poate și ăsta a fost un motiv pentru care nu ne-au ieșit toate combinațiile. Cum se zice? Victoriile aduc victorii. Trebuie să ne menținem aceeași direcție. Suntem pe drumul cel bun.

Mister a venit cu un entuziasm foarte mare. Ne-a transmis acest lucru. L-am simțit. Când vorbim despre Mircea Lucescu antrenorul nu putem spune nimic negativ. Doar când îl ai în față îți dă o încredere în tine incredibilă”, a spus Radu Drăgușin după meci.

România - Lituania 3-1

Valentin Mihăilă a deschis scorul în minutul 4, în urma assist-ului provenit de la Nicolae Stanciu. Armandas Kucys a restabilit egalitatea în minutul 34.

În actul secund, Răzvan Marin a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 87, iar Alex Mitriță a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 90+2 al partidei.

România e prima în grupă cu 6 puncte. Kosovo se situează pe poziția seucndă cu 3 puncte, în timp ce Cipru e pe 3 cu 3 puncte, iar Lituania pe 4, fără puncte.