România - Lituania 3-1. Au marcat: Valentin Mihăilă (4), Răzvan Marin (87 - penalty), Alexandru Mitriţă (90+2), respectiv Armandas Kucys (34).

Mircea Lucescu, după România - Lituania 3-1: "Gazonul din Ghencea, mizerabil, teribil, execrabil"

La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu s-a declarat foarte dezamăgit de starea gazonului de pe Stadionul Steaua. Selecționerul României a anunțat că naționala nu va mai reveni în Ghencea în cazul în care situația terenului nu se va remedia.

"Il Luce" a numit și variantele la care va apela România. Pe lângă Arena Națională, selecționerul spune că vrea să ducă naționala în toate orașele mari ale țării, iar exemplele date sunt Cluj Arena și Ion Oblemenco din Craiova.

"A fost un meci foarte greu. Am jucat împotriva unei echipe cu calități fizice net superioare nouă. E normal, e un popor baltic. Ei au pus jocul pe calitățile lor - joc aerian și pase lungi. M-a surprins că au avut și un joc bun de posesie și construcție. Noi ar fi trebuit să răspundem cu un joc de pase scurte, dar nu s-a putut din cauza stării terenului. Terenul a fost mizerabil! Noi ne-am pus totul pe tehnica pasei și a fost foarte greu, au apărut greșeli, iar jucătorii suferă, se enervează.

Am marcat primul gol, iar noi ne-am cam retras, ei au jucat cu mingi lungi peste doi. Asta a făcut să-și creeze niște situații favorabile, au obținut niște cornere extrem de periculoase, iar la pauză a fost 1-1. În a doua repriză am încercat să schimbăm. Rezervele au fost excelente. Au contribuit decisiv la câștigarea meciului. Intrările lui Hagi, Alibec și, mai ales, Mitriță. Mitriță a dat încredere tuturor prin calitatea lui tehnică, inițiativa lui, driblinguri, pase, a stimulat toată echipa. Finalul de joc a fost în favoarea noastră. Am avut și șansă că VAR-ul ne-a dat nouă dreptate, dar 3 puncte sunt extrem de binevenite pentru o echipă ca a noastră.

Terenul ne-a dezavantaj teribil! A fost execrabil. Sper să nu ne mai întoarcem pe un astfel de teren dacă nu îl pun la punct. Există și Craiova unde se poate juca, există și Cluj, există și Arena Națională. Nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în București. Asta e echipa națională și trebuie să joace pe întreg teritoriul țării", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă de după România - Lituania 3-1.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor după două etape

1. România - 6p (6-1)

2. Kosovo - 3p (4-3)

3. Cipru - 3p (1-4)

4. Lituania - 0p (1-4)

Ce urmează pentru România

După meciul din Ghencea cu Lituania, România are alte patru partide programate în Nations League, după cum urmează: