Octavian Popescu, cerut titular la națională: "Poate nici de Hagi nu vorbeam dacă îl așteptam până la 22 de ani"

Fotbalistul de la FCSB a fost rezervă neutilizată în duelul cu Muntenegru, de la Podgorica, scor 0-2, în timp ce la partida cu Bosnia și Herțegovina (0-1), de la Zenica, a fost introdus în minutul 74, când i-a luat locul lui Răzvan Marin.

Florin Lovin îl cere titular pe Octavian Popescu la echipa națională

Florin Lovin, fostul jucător de la FCSB sau Astra, spune că Edi Iordănescu ar trebui să mizeze mult mai mult pe Octavian Popescu, având în vedere calitățile tânărului de la FCSB, dar și ceea ce a văzut în ultimul sfert de oră al duelului din Bosnia.

În același timp, triplul campion al României taxează declarațiile făcute de Gigi Becali, care l-a criticat pe Edi Iordănescu pentru că nu l-a folosit pe Octavian Popescu, fotbalist pe care îl compară cu Messi, Neymar sau Maradona.

"În momentul în care ești o națională mică și ai genul ăsta de jucători, trebuie exploatați la maxim. Poate nu mai vorbeam nici de Gică Hagi, dacă îl așteptam până la 22 de ani să debuteze. Trebuie să recunoaștem că Octavian Popescu e un jucător care apare o dată la un anumit timp în România, făcând abstracție de ce spune Gigi Becali. Mie mi se pare aberant să ieși la televizor și să spui că nu joacă X, Y. Îi face rău!



Eu mă îndoiesc că există un antrenor care nu vrea să bage cel mai bun jucător. Eu aș merge all-in pe Octavian Popescu la absolut toate meciurile. Ok, îl bagi unu, două, trei meciuri, dacă nu îți livrează nimic... dar am văzut aseară, e singurul care intră în adversar, are curaj să îl dribleze", a spus Florin Lovin, la Orange Sport.

Octavian Popescu a debutat la naționala de seniori a României pe 25 martie, la amicalul cu Grecia (0-1). Fotbalistul lui FCSB a strâns trei meciuri sub tricolor, însă nu a fost niciodată titular.

Gigi Becali, după ce Edi Iordănescu nu l-a titularizat pe Octavian Popescu: "Se vede ce antrenor ești"

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Ora Exactă în Sport, Gigi Becali a continuat atacurile la adresa lui Edi Iordănescu, fiind nemulțumit de faptul că nu a fost folosit Octavian Popescu.

"Nu spun eu de zecile de milioane... cei ce au făcut promo l-au ales pe Tavi Popescu. De ce l-au ales? E Alain Delon, e Brad Pitt? L-au ales pentru că este cel mai bun jucător din România. Tavi Popescu câștigă meciuri singur, driblează, pasează, dă gol. Ăsta e la ora asta cel mai bun.



Îi transmit lui Edi Iordănescu așa: sub 50 de milioane nu o să iau pe Tavi Popescu. Dacă îl pui pe Mihăilă să joace în locul Tavi Popescu atunci se vede ce antrenor ești. Artă, neartă.. dacă e pe bancă Tavi Popescu nu ai cum să câștigi meciuri. Și așa nu avem mari valori la națională", a declarat Becali la Pro Arena.