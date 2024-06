"Nu-mi vine să cred". Mihai Stoica a vorbit despre adversarele alese de națională înainte de EURO 2024

Înaintea turneului final din Germania, reprezentativa antrenată de Edward Iordănescu a susținut două partide de verificare, cu Bulgaria și cu Liechtenstein, ambele încheiată cu remiză albă, 0-0.

Selecționerul a fost criticat pentru alegerile făcute în ceea ce privesc adversarele din amicale, însă Mihai Stoica este de părere că selecționerul nu a avut prea multe variante.

"Eu cred că nu au fost variante, nu îmi vine să cred că noi am ales să jucăm cu Liechtenstein, ce să faci? Să nu iei? Noi probabil am avut strategia să jucăm 2 meciuri acasă nu am vrut să ne deplasăm din raţiuni care ţin de strategia selecţionerului. Noi acum plecăm în Olanda puteam să luăm 2 adversari puternici, dar am luat un adversar sub Liechtenstein, mă rog, nu chiar (n.r. râde), dar şi ăia se duc la muncă.

Nu cred că a vrut cineva din echipele importante să vină la noi să joace. Pentru Anglia era normal să ia Islanda? Mi-e greu să cred că am avut alte variante şi am luat Liechtenstein. Eu cred că a fost singura echipă cu care puteam să jucăm", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).