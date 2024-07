"Nu cred că e corect să te rogi de un om". Basarab Panduru, opinie categorică despre situația lui Edward Iordănescu

România a fost eliminată în optimile de finală, fiind învinsă de Olanda, scor 0-3. După meci, Edi Iordănescu a lăsat de înțeles că nu va mai continua la echipa națională, explicând că simte că familia sa are nevoie mai mare de el decât prima reprezentativă.

Basarab Panduru a comentat situația lui Edi Iordănescu

”Acum a intervenit o mare problemă pentru că el a zis familia mea are nevoie de mine mai mult decât naţională, mi se pare că acum e o mare problemă. Federaţia nu cred că ştie în momentul ăsta ce să facă. Iar dacă tu vii să spui asta, cred că trebuie lăsat omul să meargă la familie sau să ia o pauză. Şi nu cred că e corect să te rogi de un om care îţi spune că familia e cea mai importantă, eu ti-aş spune foarte bine du-te la familie dacă e cea mai importantă.

Eu cred că suntem pe un drum bun, tot ce s-a făcut în jurul naţionalei, nu ar trebui stricat, tot a fost simtiţ de oameni. Edi acum are experienţă. Acum mi se pare ca e în regulă să râmănă.

Trebuie să ştim, că în septembrie avem meci. Trebuie şi un plan C în acest moment, cred. Nici Edi nu mai poate justifica să vină la meciuri în septembrie, dacă zice că familia are nevoie de el. Jucăm în Kosovo, cum justifici? Edi îşi pregăteşte discursurile, nu vine niciodată nepregătit.

Acum nu mai cred nimic, când familia are nevoie de tine nu mai cred nimic. Cum justifici în septembrie dacă familia are nevoie de tine? Nu mai are nevoie în septembrie? Aaa, că trebuia să fii atent şi să n-o bagi pe asta când ai băgat-o...”, a declarat fostul internațional român, la Prima Sport.

VIDEO | Declarațiile lui Edward Iordănescu