România are un parcurs perfect în Liga Națiunilor - 4 victorii în cele 4 meciuri și golaveraj 11-2. Tricolorii își pot asigura câștigarea grupei în cazul în care nu pierd duelul de vineri împotriva Kosovo.

Decizia lui Mircea Lucescu cu privire la echipa de start

Înaintea confruntării de pe Arena Națională, selecționerul a vorbit despre felul în care gestionează relația cu jucătorii, mai ales cu cei care nu evoluează prea mult, dar și despre componența echipei de start.

"Vă dați seama ce înseamnă prezența la echipa națională, indiferent dacă un jucător joacă sau nu? Îi dublează valoarea, imaginea, popularitatea și absolut tot. Filosofia mea este ca jucătorii care vin la națională să se adapteze. Eu am nevoie de rezultate, să dau încredere grupului de jucători. Pentru asta trebuie să ai un grup omogen.

Ceilalți, care își doresc să vină la echipa națională, trebuie să demonstreze, meci de meci, la echipele lor de club, că merită să ajungă la echipa națională.

Nu am niciun motiv să schimb, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, aşteaptă să îi vină rândul la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora", a spus Mircea Lucescu, potrivit as.ro.