Mihăilă a zis tot ce avea pe inimă după România - Lituania 3-1. Unde și-ar dori să joace naționala + Reproșul lui Mircea Lucescu 

Au marcat: Valentin Mihăilă (4), Răzvan Marin (87 - penalty), Alexandru Mitriţă (90+2), respectiv Armandas Kucys (34).

Valentin Mihăilă, aflat într-o formă excepțională la Parma, a deschis scorul pe Ghencea, după o acțiune bine lucrată, care a făcut șah-mat defensiva imobilă a Lituaniei. Fostul jucător de la U Craiova a zis la final că și-ar dori ca naționala să evolueze pe Ion Oblemenco, dar a dezvăluit și ce le-a spus tricolorilor selecționerul Mircea Lucescu.

Mihăilă: "Mi-aș dori să jucăm la Craiova!" / "Am preferat să joc pe sintetic"

Mihăilă și-a arătat indignarea după ce a văzut cum arată stadionul din Ghencea.

"Au intrat foarte bine cei de pe bancă și am câștigat meciul. Mă bucur că am marcat foarte rapid, ăsta a fost și obiectivul nostru. Golul a venit dintr-o pasă foarte bună a lui Stanciu, am făcut o conexiune la acel gol,

Mi-aș dori să jucăm la Craiova, stadion foarte frumos, teren foarte bun, am și pus o întrebare de ce nu jucăm acolo?

Gazonul a fost foarte prost, am preferat să joc pe sintetic în Kosovo decât să joc aici.

Mihăilă despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu ne-a spus că n-a fost OK că am intrat în jocul lor, dar calitatea jucătorilor a făcut diferența până la urmă. Spiritul de echipă și grupul, suntem prieteni între noi, am arătat că pe teren suntem o echipă.

Este superb să înveți de la Mircea Lucescu, mă bucur că a venit la națională, am un coleg la Parma care mi-a spus multe lucruri despre dânsul', a declarat Valentin Mihăilă, la finele meciului cu Lituania.

România va juca următoarele meciuri luna viitoare, pe 12 octombrie cu Cipru şi pe 15 octombrie cu Lituania, ambele în deplasare.

România, drum spre Cupa Mondială

România: 16. Ştefan Târnovanu - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin (21. Darius Olaru, 56), 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 20. Dennis Man (14. Ianis Hagi, 70), 9. Denis Drăguş (7. Denis Alibec, 88), 13. Valentin Mihăilă (22. Alexandru Mitriţă, 70). Selecţioner: Mircea Lucescu.