Mbappe la tineret! Jucatori de la Villarreal si Bournemouth in nationala U21 a Romaniei! Pe cine a chemat Radoi

Mirel Radoi a anuntat jucatorii pe care mizeaza la meciul cu Danemarca, din startul preliminariilor Euro 2021.

Nationala debuteaza in campania de Euro in Danemarca, pe 10 septembrie. Reunirea are loc pe 1 septembrie.

Radoi trebuie sa reconstruiasca nationala U21 dupa Europeanul din Spania. A ramas fara multi dintre jucatorii importanti: Radu, Manea, Puscas, Nedelcearu, Cicaldau sau Rus.

Pascanu, Vlad Dragomir, Ratiu, Baluta, Dobre, Dragus si Adi Petre sunt cei mai importanti stranieri aflati in planurile lui Radoi.



LOTUL ROMANIEI PENTRU MECIUL CU DANEMARCA

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioanei (Chindia Târgoviște), Ionuț Rus (Oltul Turris Turnu Măgurele);

Fundași: Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Ricardo Grigore (FC Dinamo), Alexandru Pașcanu (Leicester/Anglia), Constantin Dima (Astra Giurgiu), Radu Boboc (FC Viitor), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaș);

Mijlocași: Tudor Băluță (Brighton/Anglia), Răzvan Oaidă (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Vlad Dragomir (Perugia/Italia), Nicolae Carnat (Sepsi OSK), Mihai Dobre (Bournemouth/Anglia), Mihai Neicuțescu (FC Dinamo), Florinel Coman (FCSB);

Atacanți: Adrian Petre (Esjberg/Danemarca), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia), George Ganea (FC Viitorul).