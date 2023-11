După restanța Kosovo - Israel 1-0 de duminică, acum și naționala ex-iugoslavă speră la calificarea la Euro 2024 din țgrupa României!

Singurele certitudini din grupa României sunt eliminările naționalelor din Belarus și Andorra, lipsa posibilității României de a se califica via play-off și, cel mai important, faptul că Israel are asigurată cel puțin poziția de play-off, deci o șansă în plus pentru a ajunge la turneul final.

Kosovo primește însă o lovitură de proporții: atacantul cotat la 15 milioane de euro Vedat Muriqi a devenit indisponibil între 4 și 6 săptămâni după accidentarea din meciul cu Israel, conform oficialilor de la echipa de club, Mallorca din La Liga.

Astfel, el nu va juca nici cu Elveția și nici cu Belarus!

”Am înțeles că va lipsi 4-6 săptămâni. La început, cei din Kosovo ne=au transmis că ar putea fi ceva la genunchi, dar în cele din urmă ne-am lămurit că este o accidentare la mușchi”, a explicat, pentru La Pizarra de Quintana, directorul sportiv de la Mallorca, Pablo Ortells.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16 puncte, 8 meciuri

2. Elveția - 15 puncte, 7 meciuri

3. Israel - 11 puncte, 7 meciuri

4. Kosovo - 10 puncte, 8 meciuri

5. Belarus - 6 puncte, 8 meciuri

6. Andorra - 2 puncte, 8 meciuri

Următoarele meciuri din grupa României

15 noiembrie: Israel – Elveția (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)