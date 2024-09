Kosovarii spun de ce sunt favoriți la meciul cu România: "Nici măcar aproape!"

Pentru ambele echipe va fi primul meci din Liga C a UEFA Nations League, într-o grupă din care mai fac parte Lituania și Cipru. La Priștina va reveni pe banca naționalei României, după o pauză de 38 de ani, selecționerul Mircea Lucescu.

Kosovarii spun de ce sunt favoriți la meciul cu România

Chiar dacă România a mers la EURO 2024 și a câștigat grupa, kosovarii, care nu au fost la turneul final, punctează mai multe motive pentru care naționala preluată de germanul Franco Foda poate fi considerată favorită la duelul de vineri.

Într-un material al publicației Koha, kosovarii subliniază nivelul mai ridicat al jucătorilor din Kosovo și campionatele importante în care joacă vedetele Vedat Muriqi, Edon Zhegrova, Milot Rashica sau Amir Rrahmani.

"De ce poate fi considerată Kosovo favorită la meciul cu România de vineri? Sunt multe motive. Primul este reprezentat de forma jucătorilor. Edon Zhegrova strălucește la Lille, în Franța, iar în ultima etapă a marcat un gol contra lui PSG. Nivelul fotbaliștilor români nu este nici măcar aproape de cel al fotbaliștilor pe care Zhegrova îi înfruntă cu succes.

Vedat Muriqi a început și el sezonul în LaLiga cu Mallorca, reușind deja un gol și o pasă decisivă în patru meciuri. A marcat chiar împotriva lui Real Madrid, iar nivelul jucătorilor de la Real Madrid este dintr-o altă lume comparativ cu cel al românilor.

Milot Rashica a avut parte și el de un start de succes la Beșiktaș. Nu a marcat încă, dar are pase decisive. Fanii kosovari sunt bucuroși și pentru forma lui Albion Rrahmani de la Sparta Praga, dar și a altora convocați de Franco Foda.

La mijlocul terenului, unde am suferit mulți ani, este de așteptat să fim mai stabili prin sosirea lui Elvis Rexhbecaj, jucător de Bundesliga. Totuși, este de așteptat ca acesta să rămână unul dintre punctele noastre sensibile. În schimb, Foda va avea cinci opțiuni pentru postul de atacant și cel puțin la fel de multe și pentru extreme. Pentru mijloc sunt semnificativ mai puține variante.

Kosovo poate fi considerată favorită și datorită faptului că are mai mulți jucători decât România în primele 5 campionate ale Europei. România are cinci, Kosovo are șapte. Vedat Muriqi e în LaLiga, Zhegrova în Ligue 1, Florent Muslija și Elvis Rexhbecaj în Bundesliga, căpitanul Amir Rrahmani și Mergim Vojvoda în Serie A, iar portarul Arijanet Muric în Premier League. Și toți joacă!

În ceea ce privește cotele de piață, jucătorii din Kosovo sunt semnificativ mai valoroși decât românii. Din punct de vedere individual, Kosovo este peste România în momentul de față. Rămâne doar ca nivelul individual să fie arătat și să fie pus în slujba echipei. Kosovo va avea și susținerea suporterilor, ceea ce ar putea fi o armă în plus la meciul cu românii", scrie Koha.

România și Kosovo s-au mai întâlnit de două ori, anul trecut, în preliminariile EURO 2024. A fost remiză la Priștina, 0-0, și victorie pentru tricolori la București, 2-0.

România a câștigat grupa de calificare la EURO 2024, în timp ce Kosovo a încheiat abia pe locul 5, penultimul, sub Elveția, Israel sau Belarus.

Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi și Astrit Selmani sunt în lot pentru Kosovo - România