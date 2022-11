”Briliantul”, golgheterul all-time al echipei naționale, la egalitate cu Gică Hagi, a vorbit în termeni laudativi despre Denis Drăguș, care a marcat primul său gol pentru naționala mare a României, în repriza secundă a meciului cu Slovenia.

Atacantul de la Standard Liege a șutat puternic din interiorul careului, lăsându-l fără replică pe Jan Oblak, portarul lui Atletico Madrid.

Adrian Mutu: ”Trebuie să avem grijă de el”

„Nu e vorba de exagerări. Mi-a plăcut și mie Moruțan, mi-a plăcut Marius Marin, care depune un efort incredibil și tactic este perfect. Așa cum îl știam de la U21, Moruțan a avut unele momente când a făcut diferența. Spunem așa de Moruțan pentru că sunt puține meciuri la echipa națională văzându-l în forma asta.

Sunt meciuri benefice pentru echipa națională. Edi (n.r. – selecționerul Edi Iordănescu) încearcă să-și dea seama și să caute jucători pentru a forma o echipă mult mai competitivă în preliminarii. Nu trebuie să exagerăm în sensul negativ.

E o înfrângere, dar nu trebuie să facem o dramă pentru că sunt meciuri de verificare și se încearcă anumite lucruri. Cu siguranță, și Edi are nevoie de niște răspunsuri de la anumiți băieți, de la o anumită strategie, de la un anumit sistem pe care îl încearcă. Se vede că e în căutări.

Drăguș mi s-a părut în prima repriză cam singurul la nivel fizic, la forță de pătrundere din echipa României care avea șanse. Chiar dacă nu a avut mari realizări în afară de gol, părea periculos, dădea senzația asta că are puterea de a pătrunde, că are puterea de a duce un 1 la 1 și de a depăși adversari.

Are o forță naturală, e puternic și tehnic, dar trebuie să crească, să fie mult mai constant. L-am avut și eu la U21 și are o forță de pătrundere cum rar vezi la un jucător în ultimii ani în România. De aceea cred că ar trebui să avem grijă de el și să încercăm să-l valorificăm la cel mai înalt nivel pentru că poate să ne aducă un plus în aceste preliminarii”, a spus Mutu, pentru Fanatik.

Pentru Drăguș, acesta a fost al patrulea meci la echipa națională a României.