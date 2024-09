Rada a jucat ca fundaș central aproape întreaga carieră și e normal să aibă afinități către jucători de pe același post.

Dar el argumentează alegerea sa, anume că Radu Drăgușin, de la Tottenham, trebuie să fie noul lider al primei reprezentative: „Îmi place Drăgușin, are atitudine, are prezență. E clar că trebuie și el să îmbunătățească anumite aspecte, pentru că este un jucător tânăr, un jucător care, la 22 de ani, joacă în Premier League sau încearcă să intre în primul 11. E important că își dorește și se luptă, nu renunță atât de ușor, poate alții după șase luni ar fi cerut transferul. Apreciez mult lucrul acesta, că se luptă pentru un post de titular. Drăgușin este unul din acei jucători care, așa cum am spus, îndeplinește calitățile unui lider”.

Drăgușin a strâns deja 23 de selecții pentru naționala României

Fostul jucător al lui Bari și al lui Karslruher nu-l exclude din ecuație pe Dennis Man, dar spune că a crezut, la un moment dat, că Ianis Hagi va conduce naționala din teren și că se va impune în vestiar: „Eu l-aș fi văzut și pe Ianis Hagi, dacă n-ar fi avut problemele pe care le-a avut. Era unul dintre jucătorii care plecase pe un drum bun, la Rangers, juca bine... Dar acum, el este într-o lumină proastă, toată lumea îl vede drept un jucător care nu merită să fie la echipa națională, deși, din punctul meu de vedere, el a oferit multe de fiecare dată. E păcat că un jucător ca el trece printr-o situație dificilă”.

L-am întrebat pe Ionuț Rada și despre potențialul actualei echipe naționale, dacă aceasta mai poate crește ca joc sau cam ăsta este nivelul, să bată reprezentative mai modeste și de 0-2 cu Belgia și 0-3 cu Olanda. „Eu zic că mai poate crește. Iar ultimele rezultate ne dau speranțe, pornind de la Campionatul European. Există o continuitate și asta ne arată că n-a fost o întâmplare.



E clar că venirea lui Mircea Lucescu reprezintă un plus din punct de vedere al încrederii, al jocului, al unor fotbaliști care încă pot să crească. Și ești norocos, privilegiat, când te ajută un antrenor precum Mircea Lucescu, care a lucrat cu jucători extraordinar de mari, care a luat poate fotbaliști „no name”, i-a dus la un nivel incredibil când era la Șahtior și i-a vândut după aceea pe zeci de milioane de euro. La asta mă aștept să facă și cu jucătorii cu mare potențial din echipa națională, prin antrenamente, prin discuții, să-i ajute pe aceștia să crească. Aici vorbim de Drăgușin, de Man, de Mihăilă, de Mitriță. Acești jucători se pot dezvolta și mai mult”.

Sub comanda lui Mircea Lucescu, România a debutat cu două victorii în Nations League, 3-0 în Kosovo și 3-1 pe teren propriu cu Lituania.