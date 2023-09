Giovanni Becali e convins: ”E foarte groasă situația! Israelul, cine să se califice?”

Dacă ar fi câștigat, România ar fi egalat liderul Elveția, care s-a încurcat în compania celor de la Kosovo, scor 2-2.

Impresarul Giovanni Becali a urmărit partida de pe Arena Națională și a tras primele concluzii. S-a arătat dezamăgit de prestația ”tricolorilor” și este convins că Israelul va fi echipa care se va califica de pe locul doi la EURO.

Dacă va fi așa, România va rata al doilea Campionat European la rând, după cel din 2020, la care țara noastră nu a participat deși a găzduit câteva meciuri.

Giovanni Becali: ”E foarte groasă situația”

„E foarte groasă situația. În sensul că am avut 45,000 de spectatori și noi am avut șapte zile să ne pregătim de acest meci. Un meci decisiv care ne putea duce spre calificare în proporție de peste 80%. Dar noi, ieri, ne-am făcut de rușine într-un meci important. Trebuia să avem inițiativă. Trebuia să avem un pressing permanent! Să le arătăm cine joacă acasă! Cine joacă acasă și cine în deplasare. Dar noi am fost niște mielușei de Paște.

Șanse mai sunt, dar cred că nu ne calificăm. Israelul, cine să se califice? Noi am intrat și parcă am așteptat să cadă din cer golul. Și ne-a dat Dumnezeu golul! Ne-a dat Dumnezeu un bulgăre de aur cu Elveția. Israel e o echipă bună, eu o găsesc favorită pentru locul doi”, a spus Giovanni Becali, la Digi Sport.

Clasamentul în grupa României după 5 runde:

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024:

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția