Gigi Becali, furios pe deciziile lui Edi Iordănescu: „El face împotriva mea! O să-l ia lumea la înjurături pe stradă!”

După eșecul României cu Muntenegru, 0-2, Gigi Becali (63 ani) a precizat că Edward Iordănescu (43 ani) trebuia să-l arunce în luptă pe Octavian Popescu (19 ani), pe care-l consideră cel mai bun fotbalist din lotul echipei naționale. Doar că selecționeru nu a ținut cont de cererea patronului de la FCSB. Pentru meciul cu Bosnia, LIVE TEXT pe www.sport.ro, pe lângă Tavi Popescu, Iordănescu Jr. i-a trecut pe banca de rezerve și pe Darius Olaru (24 ani) și Florin Tănase (27 ani).

Iar această decizie l-a deranjat pe Gigi Becali care a afirmat că selecționerul dorește să se răzbune pe el, acesta fiind motivul pentru care jucătorii FCSB-ului nu au fost introduși în echipa de start.

Gigi Becali: „El crede că face ambiții cu mine!”

„Eu nu am zis de Olaru că e Maradona, eu am zis de Tavi (n.r. Octavian Popescu) că e Maradona. Dar ca Olaru mai ai jucători. El (n.r. Edi Iordănescu) probabil a făcut-o împotriva mea: 'Lasă bă că îl las pe Tavi că nu am ce face, dar uite, ţi-l scot pe Olaru'. Dar el face împotriva lui. El crede că face ambiţii cu mine.

Pe Olaru îl vând de la FCSB, treaba ta. Tu faci împotriva ta. Pe Tavi Popescu nu are cum pentru că îl obligă lumea, o să îl ia lumea la înjurături pe stradă.

Cu Olaru, cu Tănase, poate să facă el ce vrea el. Cu Tavi Popescu nu are cum, că ăla câştigă meciul singur! Eu aşa cred”, a declarat Gigi Becali pentru as.ro.

România le va mai întâlni pe Filanda, 11 iunie, de la 21:45, și Muntenegru, pe 14 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.