România a câștigat meciul la masa verde, cu scorul de 3-0, însă sancțiunile dictate împotriva Federației Române de Fotbal (FRF) au stârnit reacții puternice, inclusiv din partea fostului internațional Gică Popescu.



România câștigă, dar plătește scump



Potrivit UEFA, Federația de Fotbal din Kosovo este responsabilă pentru faptul că meciul nu s-a încheiat pe teren. Drept urmare, Kosovo a fost amendată cu 6.000 de euro pentru "conduita necorespunzătoare a echipei".



Cu toate acestea, FRF va avea de plătit o sumă mult mai mare: 128.000 de euro pentru diverse abateri, iar naționala României va disputa următorul meci de acasă fără spectatori.



Deciziile au fost contestate de Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale, care a criticat aspru amenzile aplicate României.



Gică Popescu critică decizia UEFA



Popescu, care a jucat 115 meciuri pentru naționala României, consideră că sancțiunile impuse FRF sunt excesive și chiar lipsite de logică.



Fostul căpitan al Barcelonei a punctat că nu este corect ca România să fie amendată pentru neliniștea din timpul intonării imnurilor, o situație des întâlnită în fotbalul internațional.



De asemenea, el a scos în evidență ipocrizia UEFA de a penaliza scandările din tribune, în timp ce gesturile provocatoare ale kosovarilor – precum semnele obscene, scandările rasiste sau simbolul „vulturului albanez” – au fost ignorate.

"Eu cred că decizia este una corectă, o așteptam cu toții. Nu cred că se putea lua o altă hotărâre.



Surprinzătoare este cealaltă parte: amenzile, care însumează 130.000 de euro, și, mai grav, suspendarea unui meci din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale.



Cred că această decizie a fost dată în compensare, ca să nu rămânem „curați”, să spun așa. Eu cred că, de data aceasta, suporterii au fost impecabili. Nu au fost scandări care să ducă la întreruperea meciului sau la intervenția arbitrului. Sper ca această etapă de suspendare să nu aibă repercusiuni majore sau să ducă la un apel respins.



(n.r - Vreo șansă să se întoarcă decizia?) Nu cred. Nu cred pentru că nu au dreptate.



Am văzut că am fost amendați inclusiv pentru faptul că nu a fost liniște la cântarea imnurilor. Eu am jucat de 115 ori pentru echipa națională și, de cele mai multe ori, nu era liniște când se cânta imnul României în deplasare. Unele dintre deciziile luate mi se par chiar bizare.



(n.r - Despre cum kosovarii ne-au numit „țigani”) Eu cred că acela era un moment în care UEFA trebuia să se sesizeze, nu să penalizeze scandările sau lipsa liniștii la imn. Spectatorii din tribune nu au obligația să tacă atunci când se cântă imnul echipei oaspete. Am jucat de foarte multe ori și nu era liniște", a spus Gică Popescu.

Ce s-a întâmplat la România - Kosovo



În prelungirile meciului, Amir Rrahmani a fost deranjat de o intervenție a lui Denis Alibec și l-a îmbrâncit pe jucătorul Farului. Căpitanul din Kosovo a continuat conflictul, Alibec a replicat, iar ambii jucători au văzut cartonaș galben din partea arbitrului danez Morten Krogh.

Deși faza a părut rezolvată de arbitru, Amir Rrahmani s-a dus ulterior la arbitru și i-a transmis că naționala din Kosovo se retrage la vestiare. Căpitanul oaspeților a părut extrem de deranjat de comportamentul spectatorilor români, însă fără a fi clar la ceea ce se referă.



În ciuda faptului că arbitrul danez Morten Krogh s-a opus, căpitanul kosovarilor a decis să scoată echipa de pe teren, deoarece din peluză s-ar fi scandat ”Serbia”, iar jucătorii din Kosovo s-ar fi simțit jigniți, dar și pentru că din tribune s-ar fi aruncat cu obiecte pe teren.



În drumul spre vestiare, kosovarii le-au făcut semne obscene fanilor aflați în tribune, dar și semnul ”vulturului albanez”.