Gică Popescu a remarcat doi jucători după Kosovo - România 0-3: "Cei mai periculoși"

România s-a impus fără emoții în Kosovo, scor 3-0, în prima etapă din Liga Națiunilor. Mircea Lucescu și-a început în mod oficial al doilea mandat pe banca naționalei.

Ce a spus Gică Popescu după Kosovo - România 0-3

Gică Popescu este încântat să-l vadă din nou pe Mircea Lucescu pe banca României, la 38 de ani distanță de la precedentul mandat. Fostul căpitan de la FC Barcelona consideră că tricolorii au evoluat aproape impecabil în Kosovo, unde s-au impus cu 3-0.

"Baciul" este de părere că cei mai buni tricolori în acest meci au fost Dennis Man și Valentin Mihăilă:

"Încrederea vine de la turneul final. Este încrederea pe care o capeți după o evoluție pe care am avut-o noi acolo, unde am câștigat grupa. Am început destul de ezitant, după care am avut o primă ocazie a lui Man în minutul 30.

Jocul a fost la îndemâna noastră în repriza a doua. Kosovarii au început foarte bine, au avut posesia, apoi noi am echilibrat. E o victorie extraordinară! Ne uitam la calitatea jucătorilor din Kosovo înaintea meciului, dar iată că nu asta contează. Grupul contează!

Grupul este mult mai important decât valoarea individuală. Dennis Man și Mihăilă au fost cei mai buni jucători în seara asta. Evoluțiile bune de la Parma i-au propulsat, au fost cei mai importanți în seara, cei mai periculoși jucători din atac.

Cred că am excelat în toate capitolele. Apărare foarte bună, atac foarte bun. Când vine Mircea Lucescu, cu atâta experiență în spate, normal că vrei să impresionezi. Cred că toți jucătorii au încercat azi să arate că merită să fie aici. Echipa câștigătoare nu se schimbă, nea Mircea are o misiune mai ușoară acum", a spus Gică Popescu, pentru Antena 1.

Start perfect în Liga Națiunilor

România a debutat cu un succes în noua ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii au învins Kosovo, scor 3-0, la Priştina.

Dennis Man a deschis scorul pentru România, în minutul 40, după o acțiune splendidă. Răzvan Marin a majorat avantajul tricolorilor după pauză. Mijlocașul central a transformat cu sânge rece o lovitură de la 11 metri, în minutul 51.

Denis Drăguș a închis tabela pe final. Atacantul lui Trabzonspor a profitat după un șut violent expediat de Valentin Mihăilă. Portarul Muric a respins în față, iar Drăguș a împins balonul în plasă pentru 3-0.

România rămâne neînvinsă în confruntările cu reprezentativa din Kosovo. Mai mult decât atât, kosovarii nu au reușit să înscrie în poarta României în cele trei confruntări de până acum.

Ce urmează pentru echipa națională

În perioada septembrie-noiembrie sunt programate toate duelurile din Liga Națiunilor, după cum urmează. România evoluează în Grupa 2, din Liga C:

6 septembrie: Kosovo - România 0-3

9 septembrie: România - Lituania

12 octombrie: Cipru - România

15 octombrie: Lituania - România

15 noiembrie: România - Kosovo

18 noiembrie: România - Cipru

După meciurile din Liga Națiunilor, România își va afla și adversarele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.