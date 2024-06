După turneele din 1984, 1996, 2000 2008 și 2016, prima reprezentativă va participa din nou la Campionatul European. România le va înfrunta în Grupa E pe Belgia, Slovacia și Ucraina.

Florin Răducioiu iese în stradă dacă România face performanță la EURO 2024: ”Am un steag cu numele meu”

Florin Răducioiu a ținut să evidențieze faptul că în cazul în care selecționata lui Edward Iordănescu va face performanță la acest European, atunci are ”artilerita” pregătită - va ieși în stradă!

De asemenea, fostul internațional român a precizat că se așteaptă ca Dennis Man, Valentin Mihăilă, Nicușor Stanciu și Ianis Hagi să fie într-o mare formă la Europeanul din Germania.

”Am un pic emoții, pentru că intrăm și noi oarecum în joc, ca analiști, comentatori, mari oameni de fotbal, dar nu mai am așa emoții (n.r. în legătură cu Euro 2024)... Dar aș avea mari emoții dacă aș trăi un European de mare nivel și să ieșim din grupe, și să ajungem undeva, de ce nu, în optimi - sferturi, da, atunci m-aș emoționa și aș ieși și eu în stradă, cum ați făcut și voi (n.r. în 1994)!

După 30 de ani... am deja pregătit tot, am steagul pe care ni l-au oferit organizatorii la meciul de adio, am un steag foarte frumos, cu România, Florin Răducioiu - numărul 9. Mă veți vedea pe stradă dacă echipa României (n.r. va face performanță)...

Dacă băieții vor ajunge în sferturi - semifinale... nu zic că lumea ne va uita, dar nu vom mai rămâne în prim-plan. Vreau și eu să trăiesc o performanță mai mare decât cea trăită de noi. Nu sunt egoist, mereu am ținut la naționala României, vreau să trăiesc și momentele pe care le-ați trăit voi, vreau emoția.

Nu avem din păcate jucători de mare personalitate. Am avut un Hagi extraordinar, ceea ce nu au, dar ce a reușit să facă Edi Iordănescu, să rămânem neînvinși, chiar dacă am avut mare noroc... forța acestei echipe e clar colectivul. Avem nevoie să nu ne denaturăm stilul de joc, o să începem să suferim foarte mult.

În acțiuni de mare viteză, cu mare simplitate putem înscrie goluri și putem câștiga meciuri, ne putem califica. Mă aștept la mult de la Man, Mihăilă, Stanciu, Hagi chiar. Mi-e greu să spun ce le lipsește, trebuie să aștepte să sufere, să abordeze meciul cu o anumită dezinvoltură, dar să se dăruiască, asta vrea lumea”, a spus Răducioiu, potrivit iamsport.ro.

România, o singură victorie în istorie la EURO!

România a obținut calificarea la primul turneul final după opt ani. Ultima oară a fost la EURO 2016, acolo unde a terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania.

Este a șasea prezență din istoria ”tricolorilor” la Campionatul European, care va ajunge la a 17-a ediție. Prima a fost în 1984, când la turneul final participau doar opt echipe. A urmat cel din 1996, iar apoi 2000, 2008 și 2016.

Cea mai mare performanță a fost reușită în 2000, la turneul final găzduit de Belgia și Olanda, unde România a obținut prima și singura victoria din istorie la un Campionat European, celebrul 3-2 cu Anglia, care a și asigurat calificarea ”tricolorilor” dintr-o grupă infernală, din care mai făceau parte Portugalia și Germania.

În sferturile de finală, România a dat peste Italia și a pierdut cu 2-0. A fost și ultimul meci al lui Gică Hagi pentru echipa națională (Regele a văzut atunci cartonașul roșu).

La Campionatele Europene din 2008 și 2016, România nu a reușit să obțină nicio victorie.