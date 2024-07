Eroul României de la EURO 2024 a reacționat după refuzul lui Gică Hagi de a prelua naționala

Principala opțiune a ”federalilor” a fost Gică Hagi, însă managerul și totodată patronul celor de la Farul Constanța a decis să refuze propunerea FRF.

Florin Niță: ”Îmi pare rău că Hagi a decis să nu vină la echipa națională!”

Hagi și-a anunțat decizia prin intermediul unui comunicat oficial. Despre plecarea lui Edi Iordănescu și, totodată, despre refuzul lui Gică Hagi de a deveni selecționerul României a vorbit și eroul tricolorilor de la EURO 2024, Florin Niță.

Portarul a mărturisit în evenimentul în cadrul căruia a devenit cetățean de onoare al județului Ilfov că regretă decizia lui Edi Iordănescu și a mărturisit că îi pare rău că Gică Hagi nu va prelua echipa națională.

”Sigur că îmi pare rău de mister Edi. Împreună cu dânsul și cu staff-ul său am avut această performanță și realizările din această vară. Anul acesta am cules roadele muncii dânsului, ale echipei sale și, totodată, ale noastre. Sunt foarte fericit că am făcut parte din această poveste frumoasă.

Îmi pare rău că a decis să nu vină la echipa națională, este decizia dânsului, așa cum a fost și a domnului Edi de a pune punct. Mai departe, nu sunt în măsură să vorbesc despre decizia dânsului.

Până la Mondial mai este mult, vedem cine va veni, cine se va înțelege cu Federația și cine va veni va fi așteptat cu brațele deschise”, a spus Florin Niță.

Anunțul făcut de Gică Hagi

”Dragi suporteri români, în urma discuțiilor din ultima perioadă, cu privire la dorința Federației Române de Fotbal de a fi noul selecționer al României, doresc să precizez următoarele:

- Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiții ale F.R.F, iar pe de altă parte există proiectul pe care l-am început la Farul Constanța în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic.

- Din acest motiv am decis că nu pot accepta, în acest moment, propunerea Federației Române de Fotbal de a fi selecționerul echipei naționale.

- A fost cu siguranță una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră, pentru că naționala României reprezintă visul oricărui tehnician român.

- Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Hai, România !

Cu respect, Gheorghe Hagi”, se arată în comunicat.