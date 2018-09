"Ce-am simtit la penalty? Ca am ramas doar eu cu Dumnezeu!" Reactia EROULUI Romaniei: emotiile puternice din minutul 9 al prelungirilor

Nationala de tineret are sansa de a merge la Campionatul European dupa o pauza de 21 de ani. Ultima data cand "tricolorii mici" au fost la un EURO a fost in 1998.

Romania U21 a obtinut o victorie dramatica si extrem de importanta in Portugalia, scor 2-1. Ionut Radu a aparat o lovitura de la 11 metri in minutul 90+9 si a dus nationala lui Radoi la doar un pas de calificarea la turneul final.

Pustiul care apara la Genoa a explicat ce trairi l-au incercat cand a fost pus in situatia de a apara un penalty in minutul 9 al prelungirilor.

"Uniti am obtinut un rezultat mare. N-a fost victoria mea, ci a intregii echipe, a tuturor din teren si de pe banca. Momentan, nu se mai intelege nimic aici! Toata lumea e fericita, e petrecere in vestiar, dar de maine (n.red. azi) ne gandim exclusiv la Bosnia. Este un punct de plecare, acum depinde de noi calificarea. Nu sunt cuvinte sa descriu acest grup unic de la lot, echipa a fost remarcabila, grandioasa. Am primit zeci, sute de mesaje, e ceva uluitor!

Ce-am simtit la penalty? Ca am ramas doar eu cu Dumnezeu! Am pregatit cu domnul Eugen Anghel, antrenorul de portari, fazele de la penalty-uri", a declarat Radu pentru gsp.ro imediat dupa incheierea partidei de aseara cu Portugalia.

Romania U21 se afla in acest moment pe locul 2 al Grupei 8 de calificare, cu 15 puncte, trei mai putine decat liderul Bosnia. Elevii lui Radoi se pot califica si cu un rezultat de egalitate contra Bosniei, meci ce se va disputa marti la Ovidiu, cu conditia sa le invinga pe Tara Galilor si Liechenstein. Toate cele trei meciuri ramase se vor juca in Romania.