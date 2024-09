de Andrei Grecu

Hai să rămânem mai prudenți și să lăsăm fumul ăsta să se ridice și să ne dăm cu părerea după ce devenim nițel mai raționali, că ne stă mai bine.

Să trecem pe foaie, pe rând, unde și cum ne găsește prezentul. Venim după un Euro peste așteptări, unde am trăit dintr-un puseu de vreo 30-40 de minute cu Ucraina și ne-am găsit locul în optimi, mândri că ne-am depășit condiția.

Ne-am întors acasă, l-am pus în vitrină pe Lucescu și am zis că mai bine nu se poate. S-a notat un sec 3-0 în Kosovo cu o prestație peste condiția noastră, dar ne-am revenit cu Lituania, peste doar 4 zile. A fost tot victorie, dar dintr-un balon mai dezumflat, mai aproape de ce putem să cărăm cu noi.

Am prins aripi prea repede, prea tare și căzătura o să doară

Suntem în Nations League, în urna C. Adică unde? Fix deasupra amatorilor din Andorra, Malta și Gibraltar. Și dacă te chinui, nu prea ai cum să fii mai jos. Nu de alta, dar colegele noastre de cabinet sunt Azerbaijan, Estonia, Luxemburg, Insulele Feroe sau Irlanda de Nord. Avem și companie bună, să nu neglijăm asta.

Tot în Liga C sunt Suedia și Slovacia, dar n-avem treabă cu ele. Ce vreau să zic?! Am prins aripi prea repede, prea tare și căzătura o să doară, dacă uităm să ne uităm și în jos. Noi ne facem repede iluzii și ne pierdem răbdarea și mai repede. Asta-i trăsătura neamului, n-ai ce-i face.

Ne bazăm pe Nations League că pe altă rută nu prea ai cum să te gândești la Campionatul Mondial. În preliminarii nu te mai ajută nici cea mai bună tragere la sorți posibilă. Că totuși, cât noroc să mai ai să te culci noaptea și să te trezești în grupa preliminară care ne-a dus la Euro? Și nici de-ar fi așa nu sunt șanse să prinzi primele 16 locuri către Mondial.

Băieții noștri au început să scoată capul din carapace

C-a venit Lucescu la națională e clar că e un argument solid de tot. Indubitabil, nu discutăm altceva. Dar să nu ne mire dacă n-o să ne calificăm. Nu de alta, dar Lucescu degeaba e bun de tot dacă marfa pe care o are n-o poate calibra după statutul său din varii motive. Momentan, e de bine.

Băieții noștri au început să scoată capul din carapace. Man și Mihăilă s-au instalat bine la Parma, Pușcaș a lăsat loc de bună ziua în Turcia și joacă meci de meci, Drăguș e și el pe plus la Trabzon, Rațiu a început să adune minute în La Liga, parcă-parcă se vede timid și că ne-am câștigat câte puțin respectul printre străini după acest Euro.

Pare că solul e fertil, prezentul merită băgat în seamă, viitorul aduce niște nume cu potențial de la Under 21, dar m-aș uita de două ori înainte să traversez chiar dacă de mână mă ține Mircea Lucescu.