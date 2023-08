În urmă cu mai bine de un an, Edward Iordănescu a fost surprins la antrenamentele lui Real Madrid, unde a purtat o discuție cu Carlo Ancelotti. În acest an, tehnicianul a optat pentru un drum în Anglia, acolo unde a mers la baza de antrenament a revelației sezonului trecut din Premier League, Brighton.

Edward Iordănescu, alături de Roberto de Zerbi

Acolo, Edward Iordănescu a fost primit de antrenorul lui Brighton, împreună cu staff-ul său, Roberto de Zerbi. Fostul mijlocaș de la CFR Cluj a impresionat cu modul în care a schimbat „fața” echipei engleze, fiind lăudat chiar de Pep Guardiola, care l-a numit unul dintre cei mai buni antrenori ai ultimului deceniu.

Selecționerul a postat mai multe fotografii pe contul personal de Facebook, alături de un mesaj în care își exprima recunoștința pentru oportunitatea primită.

„Experiență fantastică! Oameni de top și antrenori de top! Vă mulțumesc Roberto și staff-ului! Mult succes, Brighton, pentru următorul sezon! Ne vedem în curând, prietene!”, a scris Edward Iordănescu pe Facebook.

Edi Iordănescu a divulgat discuția avută cu Carlo Ancelotti

„Prima dată m-a întrebat care o obiectivul. Am spus, să ne calificăm la European. El era destul de familiarizat cu lotul nostru și jucătorii și s-a uitat destul de mirat, nu a vrut să mă facă să mă simt prost. A fost foarte diplomat și a spus: 'Aveți foarte mulți jucători care joacă în Serie B, în ligile inferioare, majoritatea nu are experiență internațională. Și recunosc că m-a durut observația asta. Dar discuțiile mele cu jucătorii sunt constante. Dar, când am dat cu pixul am știut.

M-a durut pentru că eu mă mândresc cu situația mea, cu rolul meu. În același timp, jucătorii cu care lucrez îmi sunt dragi, îmi sunt aproape”, a declarat Edi Iordănescu pentru Fanatik.