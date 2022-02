Edi Iordănescu își arată dragostea pentru culorile roș-albastre: „Mă simțeam ca un talisman al echipei! Se obișnuiseră și jucătorii cu mine”

Edi Iordănescu (43 ani) a precizat în repetate rânduri că a copilărit pe stadionul din Ghencea, tatăl său pregătind-o pe Steaua București între 1984 și 1990, dar și între 1992 și 1993. Iar actualul selecționer al României își amintește cu drag de momentele de la pauza jocurilor.

„Prima și prima dată, nu îmi mai aduc aminte. Am filmulețe care îmi revin constant, cum ma chinuiam să împing mingea pe gazon, la pauza meciurilor. Împreună cu Alin Stoica. Am amintiri dragi cu el, am copilărit împreună.

Trăiam cu emoție fiecare joc. Trăiam fiecare moment la maxim. Când se apropia derby-ul cu Dinamo, începeam să simt eu emoții. Trăiam cu emoții momentele de la pauza jocurilor”, a dezvăluit Edi Iordănescu pentru as.ro.

Selecționerul României își amintește că în copilăria îi întâmpina pe jucătorii pregătiți de tatăl său când se deplasau cu autocarul spre Ștefan cel Mare, pentru a se duela cu marea rivală, Dinamo. Doar că o dată a fost bolnav și nu a putut ieși din casă pentru a le ura succes, iar surprinzător, fotbaliștii Stelei i-au simțit lipsa.

Edi Iordănescu: „Se întrebau jucătorii ce e cu mine”

„Mă simțeam ca un talisman al echipei. Jucătorii se obișnuiseră cu mine. Era ciudat când nu apăream. Când se juca în Ștefan cel Mare, traseul echipei era prin Cotroceni, unde era casa mea, unde am copilărit. Pe vremea aia nu se juca în nocturnă, iar eu ieșeam în drum, trecea autocarul, opreau și mă urcam.

Îmi aduc aminte că odată am fost bolnav, nu am putut merge. Tatăl meu nu a spus nimic la echipă. A trecut autocarul, nu a oprit, șoferul știa, iar jucătorii au avut reacție, ca și cum își pierduseră talismanul. Se întrebau ce e cu mine. Atunci le-a zis tata că sunt bolnav și nu pot veni”, a dezvăluit Edi Iordănescu.

Cum nimic nu este întâmplător, primul meci al lui Iordănescu Jr. la naționala României va fi pe Ghencea, pe 25 martie, în amicalul contra Greciei.