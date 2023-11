Tricolorii o vor întâlni în deplasare pe Israel sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 21:45, și pe Elveția marți, 21 noiembrie, de la aceeași oră, pe Arena Națională.

Edi Iordănescu, declarație în forță înainte de Israel - România

Edward Iordănescu, selecționerul României, a vorbit despre partida cu Israel și a subliniat că e un meci decisiv, de "totul sau nimic", așa cum a precizat el.

De asemenea, Iordănescu Jr. a specificat că elevii săi trebuie să fie maturi și să abordeze meciul cu Israel cu spirit

„Meciul cu Israel este decisiv şi nu trebuie să ne ferim de realitate. Noi am făcut ca acest meci să fie decisiv, am câştigat această şansă prin tot ce am făcut în această campanie. Poate fi un meci de totul sau nimic.

Când duci o campanie fără înfrângere şi totuşi ajungi să depinzi de un rezultat la ultima acţiune nu e tocmai confortabil. Asta face ca presiunea să fie imensă, dorinţa fantastică. Grupul este pregătit.

Avem un singur fel de a aborda jocurile, cu luciditate, maturitate şi spirit. Jocurile Israelului ne pot aduce în orice situaţie, să ne fie suficient sau nu un punct”, a spus Edi Iordănescu, potrivit FRF.

Tricolorii se situează în vârful clasamentului cu 16 puncte. Elveția ocupă locul doi cu 15 puncte, dar cu o partidă în minus, în timp ce Israel se află pe a treia poziție cu 11 puncte, dar cu două meciuri în minus.

Lotul României pentru "dubla" cu Israel și Elveția

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).