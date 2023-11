Edi Iordănescu, bătut în cuie la națională! Anunțul făcut cu privire la soarta selecționerului: „Se alintă!”

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, care a susținut că nu există niciun motiv pentru ca Edi Iordănescu să părăsească naționala după Euro, în ciuda faptului că selecționerul susținea că, deocamdată, nu știe dacă va continua.

Edi Iordănescu va continua pe banca naționalei și după Euro

„Se alintă. Nu cred, chiar și dacă va avea oferte din străinătate. Eu am spus-o în spațiul public. Nu are sens să plece acum, e un băiat tânăr, nu are sens să vânture lumea. Nu e o șansă reală să plece după Euro”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

România a încheiat pe primul loc în Grupa I și va fi repartizată în urna a doua la tragerile la sorți ce vor stabili grupele de la Campionatul European 2024 din Germania.

Tragerea la sorți ce va stabili componența grupelor la Euro va avea loc pe 2 decembrie, începând cu ora 19:00, ora României.

Campionatul European 2024 se va disputa în Germania în perioada 14 iunie-14 iulie și va alinia la start 24 de naționale.