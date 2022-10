Chiar dacă România a terminat pe locul 4 într-o grupa din Liga Națiunilor cu Bosnia, Muntenegru și Finlanda, FRF a decis să meargă pe mâna lui Edward Iordănescu (44 ani) și pentru preliminariile Campionatului European 2024. Iar miercuri, 12 octombrie, selecționerul și-a luat angajamentul de a duce naționala la turneul final de peste doi ani.

Tot la aceeași conferință de presă, Iodănescu Jr. a punctat că România putea termina pe locul 2 în Liga Națiunilor dacă mai aduna un punct și beneficia de mai multă șansă. A făcut chiar o analiză în care naționala noastră a fost superioară la mai multe capitole Bosniei, câștigătoarea grupei.

România e peste Bosnia la statistici, nu și în clasament

„În iunie am peirdut într-o manieră categorică ceea ce a însemnat parametrii fizici, am peirdut la calitatea efortului. Adversarii au fost superiori din acest punct de vedere, ne-au fost superiori din punct al duelurilor, ne-au fost superiori și ca intensitate de joc și asta și-a pus amprenta foarte tare pe rezultate pe care le-am avut. Lucrurile s-au schimbat în septembrie și am arătat altfel, am arătat o altă coeziune, o altă consistență de joc, am arătat că putem să controlăm momente importante de joc. Am produs mult mai multe coazii, am marcat 5 goluri, au fost lucruri pozitive. Am echilibrat foarte mult efortul și calitatea efortului și procentul și duelurilor câștigate și asta și-a pus amprenta pe jocul nostru și, bineînțeles, pe rezultate.

Cred că cu puțină șansă, și nu vreau să creăm un alibi, ar trebui să terminăm pe locul 3. De ce spun asta? Ați văzut că din cele 14 grupe am avut cel mai bun punctaj de pe locul 4, au fost doar 3 echipe de pe locurile 3 care au avut un punctaj superior. Dacă am fi avut un singur punct în plus la clasament am fi terminat pe locul 2. Mai mult decât atât, am atins și niște borne pozitive, e un record pentru ultima perioadă, cu un total de 620 de pase la jocul din Finlanda. Asta înseamnă claritate, consistență, organizare bună de joc, dar și presonalitate în joc. Am avut un procentaj de 88% de acuratețe a paselor, ceea ce e net superior la ce a însemnat în iunie. Am avut același număr de baloane recuperate ca Bosnia, care a câștigat grupa, aceeași precizie a paselor, mai multe șuturi pe poartă și o acuratețe mai mare a centrărilor. Sunt lucruri rupte din joc și ne punem întrebarea de ce Bosnia a terminat pe primul loc și noi pe patru. Pentru că în iunie am avut o abordare pe care nu trebuia să o avem și am avut o atitudine pe care nu trebuia să o avem și ne-a făcut foarte mult rău”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.