La finalul meciului cu Finlanda nu puțini au fost cei care i-au cerut demisia lui Edi Iordănescu, însă selecționerul este hotărât să meargă mai departe.

Iordănescu jr. a dezvăluit că la antrenamentele din startul meciului de la Helsinki le-a transmis „tricolori” că va urca în caliate de selecționer al României în avionul către Frankfurt, unde vor avea loc tragerile la sorți epntru Euro 2024, doar dacă vor arăta hotărâre și determinare în joc.

„Pot dezvălui din vestiar, deși nu e stilul meu, înainte să iasă la încălzire pe teren în meciul cu Finlanda le-am spus că am biletul luat pentru data de 8, pentru a merge la Frankfurt pe data de 9 știți că este tragerea la sorți și trebuie să merg în calitate de selecționer. Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aștept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se adune și să schimbe mentalitatea și să primesc niște răspunsuri pe care le caut de când am venit, au timp și își pot însuși, au început să le dea de la antrenament.

Le-am spus că trebuie să arate lumii întregi că avem potențial, am spus că nu mă urc în avion. Trebuie să ne demonstrăm că putem și să demonstreze că încrederea necondiționată și mesajele lungi avute cu ei, nu doar la acțiuni, ci și în afara lor, am ținut legătura cu majoritatea. Trebuie să se vadă niște răspunsuri. Au dat un prim răspuns, dar nu e suficient pentru că nu am produs rezultatul pe care îl așteptam, însă îl meritam. Acum avem o șansă, dacă răspunsul e mai concret, atunci cu siguranță și poziția mea va fi una de încredere. Va conta foarte mult rezultatul”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Bosnia & Herțegovina.

EURO 2024 | Tragerea la sorți va avea loc pe 9 octombrie. În ce urnă ar putea pica naționala României

Reprezentativa României va fi în urna a doua sau a treia la tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro-2024, potrivit frf.ro.

– Evenimentul va avea loc duminică, 9 octombrie 2022, de la ora 13:00 (ora României), la Festhalle Frankfurt.

– În condiţiile în care sancţiunea aplicată naţionalei Rusiei a fost menţinută, iar gazda Germania este calificată din oficiu, în urne se vor afla 53 de reprezentative, ce vor fi repartizate în 10 grupe. Vor fi 7 grupe de câte 5 şi 3 grupe de câte 6.

– Urnele valorice vor fi realizate în baza ierarhiei Ligii Naţiunilor 2022-23. Cele 4 câştigătoare din Nations League vor fi într-o urnă specială* (şi vor fi alocate în grupe de câte 5), următoarele 6 vor fi în prima urnă, apoi ultimele echipe din Liga A, câştigătoarele grupelor din Liga B plus cea mai bună echipă de pe locurile 2 în Liga B vor fi în a doua urnă ş.a.m.d.

* Dacă Germania câştigă grupa din Nations League, urna specială va fi formată din celelalte 3 câştigătoare, iar prima urnă din 7 echipe - toate detaliile AICI.