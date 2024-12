Înaintea lui Răzvan Marin în clasament nu se află decât atacanții Viktor Gyokeres (Suedia / 9 goluri) și Erling Haaland (Norvegia / 7 goluri), dar Marin surclasează vedete precum Cristiano Ronaldo (Portugalia / 5 goluri), Alexander Isak (Suedia / 4 goluri), Harry Kane (Anglia / 3 goluri), Florian Wirtz (Germania / 3 goluri) și Dominik Szoboszlai (Ungaria / 3 goluri).



Răzvan Marin a fost ajutat și de Leo Toader, antrenorul cu portarii al reprezentativei României, care studiază goalkeeperii adverși și îi dă informațiile necesare pentru a-i învinge. Fostul portar al Rapidului a vorbit cu Sport.ro despre cum a reușit să ajute selecționerii să aducă între buturi jucători siguri, după ce Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon și Silviu Lung Jr. și-au anunțat retragerea din echipa națională.



"Postul de portar e unul unde pare că stăm bine în continuare, evoluțiile portarilor au fost sigure, au dat încredere. Eu asta cer portarilor, prin prestațiile lor sigure să dea încredere grupului și spectatorilor.



Când am venit la echipa națională, în lot erau Pantilimon, Tătărușanu, Niță și Silviu Lung jr. Tătărușanu deja avea state vechi la echipa națională, erau portar echilibrat, experimentat, jucase la echipe de top. Important era, când venea la echipa națională, să fie fizic bine, pentru că nu aveai multe de lucrat cu el. Era un portar complet, știa ce avea de făcut, era motivat, trebuia doar să fie proaspăt la meciuri.



Surpriza a fost când a renunțat la echipa națională. Nu jucase cam de o lună și l-am solicitat. A avut prestații bune, dar și-a dat și el seama că va fi greu, dacă nu va avea continuitate. Probabil că se adunase uzura și stresul atâtor ani și atunci a luat decizia asta.



"Eu mă gândesc mereu la ce urmează. Aveam variante, pentru că mă gândesc tot timpul la soluții"

Eu mă gândesc mereu la ce urmează. Aveam variante, pentru că mă gândesc tot timpul la soluții. 'Ce s-ar putea întâmpla dacă nu ar mai fi numărul 1?'. S-a pus atunci problema cine apără poarta României. Aveam portari tineri, îl aveam pe Radu Ionuț, care făcuse deja un Campionat European de tineret. Îl aveam pe Niță, care era în atmosfera echipei naționale și juca în Cehia, la Sparta Praga, atunci. Un portar matur, echilibrat, superprofesionist, un caracter deosebit. Când nu a mai jucat, a trecut prin momente grele și am fost nevoiți să îi căutăm înlocuitor.



A fost un moment critic, pentru că apăreau portarii fără experiență prea mare. L-am ales pe Ionuț Radu, am început calificările cu el. Și la el a apărut problema că nu a mai jucat la club. Nu am mai putut să-l mai convocăm. A apărut Horațiu Moldovan, aveam Târnovanu, aveam Aioani. Îi cunoșteam pe toți trei, pe ultimii doi îi avusesem și la Olimpiada de la Tokyo, deci lucrasem cu ei și îi cunoșteam foarte bine.



Moldovan avea prestații bune la echipa de club, dar nu avea experiență internațională. A fost din nou un moment dificil. Înaintea meciului cu Kosovo am avut o discuție cu Edi Iordănescu și am luat decizia de a începe cu Horațiu Moldovan. Deci am mai câștigat încă un portar.



"Monitorizez toți portarii. În pandemie, am ajuns până la Vâlceanu și Iacob"

(În fiecare moment, lista dumneavoastră de portari câți jucători cuprinde?) Îi monitorizez pe toți. Fac un clasament al meu, dar trebuie să-i monitorizez pe toți pentru că nu se știe. În pandemie, eram cu Mirel și am avut probleme, ajunsesem până la Vâlceanu (n.r. Octavian Vâlceanu, portar legitimat la Academica Clinceni, la acel moment), să-l luăm. Și s-a îmbolnăvit și el. Apoi am ajuns la Iacob (n.r. - Florin Iacob, care juca la UTA Arad).



Valoric și numeric avem un grup mare în vedere. Toți portarii trebuie să fie concentrați în orice moment, pentru că țelul acesta este, să ajungă la națională. Și noi îi urmărim pe toți. Sunt monitorizați în permanență, atât de noi, cât și de cluburi din afară. Când nu suntem în acțiune la echipa națională, noi asta facem, mergem pe teren și urmărim tot ce se întâmplă în fotbalul românesc. Avem fișe de observare, minute jucate, tot.



"Cu Răzvan Marin am o colaborare extraordinară. Îi fac filmulețe, vorbim de mișcări"

Eu am și un rol pentru jucătorii de câmp, îi ajut cu punctele slabe ale portarilor adverși. Face parte din rolul meu ca antrenor de portari. Am făcut acest lucru și la echipele de club, nu numai la echipa națională. Studiem portarii adverși, îi ajut la loviturile de penalty... (Răzvan Marin ar trebui să vă dea o bere sau un bax, pentru că l-ați ajutat mult... / Râde).



Cu Răzvan am o colaborare extraordinară, mereu vine și zice 'Nea Leo, ce facem, îmi dai sau...' . Îi fac filmulețe, vorbim de mișcări. Bineînțeles că studiem și atacanții adverși, ceea ce mă interesează și pe mine, și pe portari, dar și pe apărători. Avem o colaborare destul de bună, împreună cu analistul video. Partea mea cam asta ar fi, pe lângă munca cu portarii noștri, analiza atacanților și a portarului advers, să vin cu informații clare pentru băieți.



"Din urmă vin Sava și Hindrich"

Avem portari talentați, aici stăm încă bine. Dar trebuie monitorizați foarte bine, discutat cu ei. Îl avem pe Răzvan Sava, care mă bucur că s-a calificat cu echipa U21. A plecat în Italia într-un moment bun al lui la CFR Cluj. S-a dus acolo ca al doilea portar, dar are o șansă acum să joace titular, după accidentarea titularului (n.r. - Maduka Okoye). E un lucru care mă bucură, că poate avea continuitate.



Îl mai avem pe Otto Hindrich, care începe să joace și prinde experiență. Avem portari tineri buni. Mai nou, am creat un grup tehnic la nivel de Federație, cu toți antrenorii de portari de la loturile naționale. Acolo vom monitoriza și mai bine portarii de toate vârstele și vom avea un plan foarte clar cu ce vine din urmă", a declarat Leo Toader pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea