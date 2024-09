Mircea Lucescu a debutat cu succes la revenirea sa pe banca României. Tricolorii s-au impus fără emoții în prima etapă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League și sunt primii în clasament.

Dennis Man of the match a reacționat sincer după Kosovo - România: ”Am câștigat ușor”

Dennis Man a făcut o figură frumoasă la Priștina. A marcat un gol și a avut faze cât se poate de periculoase în jumătatea adversă. I-a creat un meci dificil lui Muric, portarul kosovarilor, iar după meci a evidențiat că a fost o victorie ușoară pentru tricolori.

”Am câștigat. Aveam nevoie de aceste trei puncte. Suntem fericiți. Important e să continuăm cum am început. Știam că vom întâlni o echipă destul de agresivă. Dar, în mintea noastră a fost să continuăm ce am terminat la European. Suntem fericiți că asta ne-am impus. Zic eu că am câștigat meciul destul de ușor.

Îl văzusem singur și prima oară am vrut să pasez, după am zis că încerc să trag la poartă. Jucând zi de zi la club (n.r. cu Mihăilă) e normal că ne simțim pe teren. Suntem încrezători și ne bucurăm că reușim să ajutăm și naționala.

Chiar dacă nu am avut timp la dispoziție prea mult... Știu toți ce experiență are nea Mircea. Suntem bucuroși că e cu noi aici. Trebuie să învățăm să jucăm și puțin din postura de favoriți. Venim de la EURO și trebuie să punem asta în teren.

Pot să spun că sunt într-o perioadă bună. Antrenamentele își spun cuvântul. Zi de zi, muncă”, a spus Dennis Man după meci.

Dennis Man a deblocat tabela de marcaj în minutul 40, după assist-ul provenit de la Răzvan Marin care, în actul secund, a fructificat fără emoții o lovitură de pedeapsă în minutul 51. Denis Drăguș a dus scorul la 3-0 în minutul 82. România a evoluat în superioritate numerică pe final, după ce Vojvoda a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 85. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al ”centralului”.