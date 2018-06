DECIZIE SOC la FRF! Pleaca de la nationala desi echipa e neinvinsa in preliminarii: "E cea mai grea decizie din viata mea!"

Daniel Isaila si-a anuntat plecarea din cadrul FRF.

Selectionerul nationalei Under 21 pleaca de pe banca reprezentativei de tineret. Nicolae Constantin, secundul nationalei U21, pleaca si el o data cu Isaila.



"Este cea mai grea decizie din cariera mea! Am lucrat extraordinar aici. Multumesc Federatiei Romane de Fotbal pentru sansa pe care mi-a oferit-o in 2016, iar acum, pentru intelegere. De asemenea, le multumesc tuturor celor cu care am colaborat, oameni din federatie sau din staff. Jucatorilor le urez succes si sper sa se califice la turneul final pentru ca merita sa fie acolo. Sunt niste baieti extraordinari, talentati si muncitori. Multi dintre ei vor ajunge la echipa mare in viitor. Voi fi suporterul lor numarul unu de acum incolo! Hai, Romania!”, a precizat Daniel Isaila pentru site-ul FRF.

Isaila a preluat nationala U21 in decembrie 2016. Tehnicianul in varsta de 45 de ani lasa nationala de tineret neinvinsa in Grupa 8 a preliminariilor pentru Campionatul European din 2019. Romania U21 are 3 victorii si 3 egaluri si sanse foarte mari de a se califica la turneul final.

sursa foto: frf.ro