Meciul dintre cele două echipe naționale se va desfășura pe Arena Națională din Capitală. În tribune vor fi prezenți mii de copii, după ce FRF a fost sancționată în urma scandărilor de la România - Kosovo.

Cum arată ultimele cinci confruntări dintre România și Andorra

Ultimul duel dintre România și Andorra a fost în martie, în manșa tur, moment în care selecționata lui Edward Iordănescu a învins fără nicio problemă în deplasare, scor 2-0.

Selecționerul miza atunci pe Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Darius Olaru, Andrei Burcă, Radu Drăgușin, Olimpiu Moruțan, Răzvan Marin, Dennis Man, Nicolae Stanciu, Deian Sorescu și Denis Alibec în formula de start.

11 octombrie 2013: Andorra - România 0-4 (Preliminarii CM2014)

0-4 (Preliminarii CM2014) 11 septembrie 2012: România - Andorra 4-0 (Preliminarii CM2014)

- Andorra 4-0 (Preliminarii CM2014) 17 august 2005: România - Andorra 2-0 (Preliminarii CM2006)

- Andorra 2-0 (Preliminarii CM2006) 8 septembrie 2004: Andorra - România 1-5 (Preliminarii CM2006)

La conferința de presă premergătoare meciului cu Andorra, Edi Iordănescu a răspuns contestatarilor și a subliniat că obiectivul său e să califice echipa națională la EURO 2024.

„Dacă fiecare are dreptul la opinie, la fel fiecare are mijloacele lui de analiză. În contractul meu scrie clar că obiectivul meu e să ne calificăm la EURO. Mai mult decât să răspund prin funcție nu știu cum aș putea să răspund. Am fost supărat prin joc, în același timp am fost bucuros că echipa a răspuns bine din multe puncte de vedere.

Analiza mea nu poate să rămână izolată. Eu nu pot să analizez un joc sau altul. În anumite jocuri am avut șansă, dar acum ne-a lipsit șansa. Nu pot să opresc comentariile, nu e naționala mea, e a României. Suntem într-o campanie în care, domnilor, suntem neînvinși! Avem cea mai bună defensivă, suntem cu șanse la calificare, suntem la mâna noastră iar încrederea mea este nemișcată.

Sunt multe lucruri pe care le-am câștigat, am câștigat un grup, familie, n-am avut nici cel mai incident. Am câștigat organizare defensivă, adversarii nu produc atât de multe ocazii. Echipa națională poate să meargă și la un nivel mai sus decât atât”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Clasament Grupa I

Elveția* - 14 puncte România - 13 puncte

Israel* - 11 puncte Kosovo - 7 puncte Belarus - 5 puncte Andorra - 2 puncte

*Elveția și Israel au un meci în minus. Partida dintre cele două echipe din a șaptea etapă a preliminariilor EURO 2024 nu s-a susținut, din cauza alertei de război din Israel.