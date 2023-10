Edi Iordănescu a „taxat” inclusiv reacțiile apărute în presa din Ungaria, care criticau jocul României în duelul cu Belarus.

Cum a răspuns Edi Iordănescu atacurilor venite din presa ungară: „Am făcut tragedie!”

„Știu că după egalul nostru cu Belarus inclusiv presa din Ungaria, dacă am fost bine informat, a spus că a fost doar o singură echipă pe teren și că se aștepta ca în orice moment să cadă golul, cel puțin așa am fost informat. Am făcut tragedie, din nou, cu toate că echipa era pe loc calificabil, aveam nevoie de puncte. Nu am câștigat, dar nu am pierdut. Tot timpul ne dorim aducem maximum, nu ne iese mereu. Acum în fotbal se întâmplă lucruri, vedem inclusiv Andorra.

Putem să vorbim că azi am bătut o echipă care nu ne-a pus probleme, se poate spune și asta, dar am contribuit și noi la asta? Eu știu că Andorra a marcat și împotriva lui Kosovo și împotriva Israelului și împotriva Elveției, doar împotriva noastră nu a marcat. Uitați-vă ce se întâmplă în alte grupe”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului cu Andorra.

România, care a încheiat cu un raport de 9-0 la şuturile pe poartă, a profitat de rezultatul surprinzător de egalitate dintre Elveţia şi Belarus, 3-3, şi de faptul că meciurile Israelului au fost amânate și a urcat pe primul loc în clasamentul Grupei I.

Echipa României a fost susţinută de peste 20.000 de copii din tribune. Federaţia Română de Fotbal a fost sancţionată să dispute acest meci cu porţile închise, dar UEFA permite accesul liber pentru copiii sub 14 ani.