Cum a comentat Bănel Nicoliță controversa în care a fost implicat Darius Olaru: "Trebuie să ai personalitate, fratele meu!"

Mihai Stoica și Gigi Becali au contestat decizia lui Edi Iordănescu, lăsând de înțeles că nu cred că Darius Olaru a suferit o accidentare reală, din moment ce nu a fost trimis înapoi la echipa de club pentru recuperare.

Reacția lui Bănel Nicoliță despre situația lui Darius Olaru

Fostul jucător al roș-albaștrilor a dezvăluit că și el a trecut printr-o situație similară, adăugând că ar fi necesar ca mijlocașul să lămurească misterul în jurul situației creată.

"Am avut aceeași situație cu Olaru. Și eu m-am accidentat înaintea unui meci important. La fel, m-a sunat domnul Meme, m-a întrebat cum sunt.

I-am spus, am fost la antrenament, am făcut entorsă și am cum să duc mai departe. Am vorbit cu doctorul, am ieșit la interviu, au chemat cine dădea meciul atunci, în programul naționalei eram, cum e Olaru.

L-am sunat pe Meme cu o zi înainte de meci și am stabilit cu domnul doctor Pompiliu Popescu, i-am spus că nu pot să duc, am mai încercat o dată, am zis că nu pot. Am dat interviu direct după ce m-am consultat cu doctorul naționalei și cu nea Piți. Apoi am mers la interviu și am spus, uite domnule, nu pot.

Așa e normal. Așa mi se pare normal, ca un jucător cu personalitate ca Olaru… la FCSB când ești căpitan trebuie să ai personalitate, fratele meu. Trebuie să ieși în față să spui lucrurilor pe nume, nu contează dacă deranjezi sau nu", a declarat Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.

România, pe primul loc în Grupa I

Reprezentativa României a dispus cu scorul de 4-0 de naționala Andorrei și a urcat pe primul loc în clasamentul Grupei I, după ce Elveția s-a încurcat cu Belarus, scor 3-3.

Peste 20.000 de copii au susținut din tribune naționala României. Federaţia Română de Fotbal a fost sancţionată să dispute acest meci cu porţile închise, dar UEFA permite accesul liber pentru copiii sub 14 ani.

În ultimele două confruntări din grupă, România ar urma să joace în noiembrie cu Israelul (în deplasare) şi cu Elveţia (acasă).