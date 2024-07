Cornel Dinu a numit selecționerul perfect pentru naționala României: ”E patriot”

Gică Hagi ar putea deveni noul selecționer al României după EURO 2024. În cazul în care va accepta oferta de la Federația Română de Fotbal, Adi Mutu ar urma să preia funcția de antrenor la Farul Constanța. Totodată, Hagi ar trebui să renunțe la pachetul său majoritar de acțiuni de la clubul constănțean pentru a evita orice conflict de interese.

Cornel Dinu este convins că Gică Hagi, fostul mare jucător și actualul antrenor al Farului, ar trebui să fie numit în funcția de selecționer al tricolorilor, după ce Edward Iordănescu a decis să nu-și prelungească contractul.

Cornel Dinu, de părere că Gică Hagi ar fi selecționerul perfect pentru naționala României

Îl vede varianta cea mai bună, mai ales că este patriot, dar și un antrenor care pune suflet, mai ales pentru echipa națională.

”După părerea mea, la ora actuală, cel mai în măsură și care ar merita o șansă, plus că este un mare sufletist și un mare patriot, ar fi Hagi. Dar depinde mult, că și la el lucrurile s-au schimbat. Este o mare diferență între un antrenor de club și un antrenor de echipă națională.

Hagi a mai fost la echipa națională, dar a dat dovadă de slăbiciune atunci. Discuția este mult mai sensibilă, nu vreau să o fac acum. Am jucat cu Slovenia, la Ljubljana, am fost la meciul respectiv, fusesem și la cel dinainte, din Ungaria. Eu am o afinitate și o apreciere deosebită și pentru jucătorul care a fost și pentru omul Gică Hagi, indiferent de ce cred unii sau alții. Este un pătimaș, a fost un jucător fabulos, un antrenor bun, probabil că are și el o anumită uzură la ora actuală.

După meciul cu Ungaria de la Budapesta, pe care l-am câștigat, a venit la mine și m-a întrebat ce părere am de echipă. Și i-am spus un singur lucuru: «Ai echipa formată, ai avut și șansă în meciul ăsta, nu schimba nimic! Joacă și la Ljubljana cu aceeași echipă!». Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, am ajuns la meci și am văzut că erau trei schimbări. A venit cu Iencsi fundaș dreapta, l-a pus pe Sabău mijlocaș dreapta… A schimbat toată partea dreaptă și de acolo am și primit golul acela pe care l-a marcat Osterc.

Acum are o experiență deosebită la echipa de club. Este mult mai bine pregătit pentru echipa națională și poate să fie de bun augur pentru că e un om care știe să aleagă jucătorii care se pot exprima la cel mai înalt nivel. Are o scădere la Farul pentru că sunt ceva probleme acolo și cred că o schimbare cu echipa națională ar fi de bun augur pentru el. Chiar și pentru fotbalul românesc. Este un antrenor curajos, care va promova jucătorii tineri, și avem nevoie de așa ceva.

Nu văd de ce să fie delicată povestea cu Ianis. Sigur că există un sentimentalism care trebuie respectat, dar eu cred că Hagi l-a pus în valoare pe fiul său în momentul în care juca în romb la Farul, iar Ianis juca în spatele celor două vârfuri. Cred că asta este poziția lui. Depinde la ce echipă va fi, de forma pe care o va avea, pentru că la cum îl știu pe Gică echipa va fi făcută pe valoare. E un om corect cu fotbalul și cu viața”, a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.

Gică Hagi ar fi varianta principală a FRF-ului

În ceea ce privește posibilitatea ca Hagi să devină selecționer, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a declarat că așteaptă lista Comisiei Tehnice pentru a începe discuțiile cu posibilii selecționeri. Burleanu a menționat că are în minte un nume favorit, dar nu a dezvăluit care este acesta.

Din altă perspectivă, Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța și fost coleg de echipă al lui Hagi, a fost întrebat recent despre posibilitatea ca "Maradona din Carpați" să devină selecționerul României și să își părăsească astfel funcția de la Farul. Popescu a preferat să fie rezervat și să nu ofere comentarii premature.

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul și fost internațional român, și-a exprimat clar opinia că Gică Hagi ar trebui să fie noul selecționer al României. Marica consideră că Hagi, cu experiența și cunoștințele sale, este pregătit pentru această provocare.