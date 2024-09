Tricolorii au primit vizita lituanienilor în Ghencea luni, în Grupa 2 a urnei C din Nations League. La capătul celor 90 de minute, selecționata lui Mircea Lucescu a înregistrat a doua victorie în competiție, după ce în prima rundă a câștigat la Priștina cu 3-0, în fața reprezentativei din Kosovo.

Ce a avut de zis Aurel Țicleanu după cele două jocuri ale României: ”Am făcut raportul pentru Mircea Lucescu”

Aurel Țicleanu, fost mijlocaș român, a urmărit toate adversarele României din Grupa 2. A evidențiat că i-a plăcut maniera în care a evoluat Lituania și a scos în evidență faptul că știa de la bun început că duelul cu ea nu va fi ușor.

”Acum 2 ani și jumătate, când a preluat-o Edi Iordănescu, naționala era la momentul 0. După 2 ani și jumătate, suntem cam la jumătatea ciclului. Un ciclu normal la o echipă durează cam 6 ani. Echipa asta a crescut. S-a calificat la Campionatul European.

Este o experiență care se acumulează pentru fiecare jucător în parte și pentru lot. Grupul a crescut. Mircea Lucescu e un antrenor deștept și n-a schimbat mecanismul care funcționa. Noi acum intrăm în normalitate. Avem și noi un antrenor cu experiență.

Am călătorit foarte mult în ultimele zile. Am fost la Cipru – Kosovo și Lituania – Cipru. Am văzut toate adversarele României. Am făcut raportul pentru Mircea Lucescu și staff-ul României și le-am spus că mi-a plăcut Lituania și că meciul împotriva lor nu va fi ușor. Și drept dovadă, a fost egalitate până în minutul 87”, a spus Aurel Țicleanu, potrivit Sport Total.

Marius Șumudică, după ”dubla” României din Nations League: ”E jucător sensibil, are nevoie de afecțiune”

”Mitriță e un jucător special. E sensibil, are nevoie de afecțiune. Trebuie să îi oferi atenția deplină. Nu trebuie să îi iei plăcerea de a juca, de a se simți bine.

Mi-a plăcut gestul lui față de nea Mircea, a fost extraordinar să alerge jumătate de teren. A fost extraordinar cum a colaborat la acea fază cu Alibec, spiritul de echipă de care au dat dovadă”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.