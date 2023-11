Boloni reacționează după marea performanță din fotbalul românesc

Ladislau Boloni a trecut peste supărarea cauzată de negocierile cu FRF. Înainte ca Edward Iordănescu să fie învestit în funcția de selecționer, oficialii de la Casa Fotbalului s-au întâlnit cu câștigătorul Cupei Campionilor Europeni pentru a-i propune un contract, considerat de Boloni nepotrivit din cauza clauzelor impuse.

Boloni reacționează: "Nu îmi pare rău că am ales Metz"

Boloni a prezentat într-o conferință de presă, la vremea respectivă, cum au decurs negocierile, apoi și-a văzut de cursul firesc al carierei și s-a întors în Franța, unde a promovat-o pe Metz în Ligue 1. La București, naționala condusă de omul ales de Răzvan Burleanu a celebrat calificarea după opt ani la Campionatul European, în stil autoritar.

Ianis Hagi și colegii lui au încheiat Grupa I din preliminariile EURO 2024 pe locul 1 și își vor afla adversarele de la turneul din Germania pe 2 decembrie, în direct pe Pro TV și VOYO, de la 19:00.

Ladislau Boloni a comentat pentru Fanatik marea performanță a naționalei. “Eu nu am cum să nu țin cont de ce s-a întâmplat la București și ceea ce s-a întâmplat după București. Ținând cont de aceste două lucruri, trebuie să spun că nu îmi pare rău că am ales Metz. Nu am niciun regret.

Mă concentrez pe prezent și pentru ce fac acum. Aici sunt mai sigur pe picioare decât acasă și sunt ferm convins de asta. Aici sunt sigur că depind doar de munca mea”, a spus Ladislau Boloni, pentru sursa mai sus menționată.

“Mai este și faptul dacă vrei sau nu vrei să continui. Eu aș mai avea o datorie pentru România. Dar nu am să o spun acum. Eu încerc să rămân în continuare în picioare și deasupra apei.

Este destul de trist și pentru mine, poate, că antrenorii cu care am început, aici în Franța, nu mai sunt activi și eu am rămas singurul de atunci. Această calificare trebuie să fie de mare folos. După câțiva ani dificili în sfârșit o rază de soare care a apărut. Acum ceea ce este important este ca această calificare să fie folosită într-un sens util", a încheiat Boloni.

Cum arată urnele pentru EURO 2024

Urna 1

Germania

Portugalia

Franța

Spania

Belgia

Anglia

Urna 2

Ungaria

Turcia

Danemarca

Albania

România

Austria

Urna 3

Olanda

Scoția

Slovenia

Slovacia

Cehia

Croația

Urna 4

Italia

Serbia

Elveția