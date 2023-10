Basarab Panduru și MM Stoica, avertisment pentru Valentin Cojocaru: ”E o mare greșeala ce ai făcut”

În vârstă de 28 de ani, portarul Valentin Cojocaru a fost împrumutat în acest sezon de belgienii de la OH Leuven, în Polonia, la Pogon Szczecin. În ciuda finalei la care a fost prezent din UEFA Conference League, în urmă cu un an, Cojocaru nu a fost convocat la națională și a răbufnit: ”De-a lungul timpului am fost rezervat în a vorbi despre convocări şi criteriile de selecţionare. Am considerat mereu că muncind şi concentrându-mă pe performanţă, reprezentanţii echipei naţionale mă vor vedea. Este trist că în continuare se fac selecţii din ligile inferioare şi după două-trei meciuri jucate la echipa de club.

Statistic vorbind, campionatul Belgiei este pe locul 8 in Europa, pe când campionatul României se clasează la 45 de locuri diferenţă. Asta mă face să cred că la mijloc sunt lucruri personale, nu profesionale. Dacă am deranjat pe cineva vreodată aş fi preferat să mi se spună, fiindcă în ultimii 8 ani, personal nu am avut niciun conflict cu nimeni”

MM Stoica și Panduru lansează contra-ofensiva

Cei doi invitați i-au transmis, potrivit orangesport, lui Valentin Cojocaru faptul că atacurile sale la adresa selecționerului au fost o greșeală și că șansele de a fi selecționat sunt aproape nule:

”Ce problemă poţi sa rezolvi tu ca jucător la Federaţie? Ce problemă? Are o foarte mare fractură de logică, el cred că dacă a fost selecţionat când a fost la Viitorul, dar între timp au apărut alţi portari. Păi el ar putea să fie în faţa lui Târnovan la echipa naţională? Nu are logică ce spune. Impresarul nu are treabă. Cu Edi nu poate să îi spună cineva ceva de impresar. Păi Moldovan dacă făcea prostii la echipa naţională să zică asta, dar la naţională a apărat foarte bine! Da, cum se uită jucătorii acum în vestiar la el?” a transmis MM Stoica

”El când spune că Moldovan a făcut mai multe greşeli... E o mare greşeală ce a făcut. Îşi dă seama că nu o să mai vină niciodată. Cum vii acum şi dai cu ochii cu Moldovan? Şi cu restul după ce ai spus ce ai spus.. Cea mai mare greşeală făcută de Cojocaru e că a dat nume, e o mare problemă pentru el. Aproape imposibil să mai fac ceva după asta, după ce ai dat nume, ai zis ce ai zis de Moldovan” a declarat Basarab Panduru

Belarus - România: echipele de start

România: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin, 5. Screciu, 10. Stanciu – 20. Man, 7. Alibec, 9. Drăguș.

Rezerve: 1. Niță, 16. Târnovanu – 4. Racovițan, 6. M. Marin, 8. Cicâldău, 13. Mihăilă, 14. Hagi, 17. Coman, 19. Olaru, 21. Moruțan, 22. Munteanu, 23. Sorescu

Selecționer: Edward Iordănescu

Belarus: Ignatovich – Pechenin, Yuzepchuk, Polyakov, Politevich, Kontsevoi, Ebong, Morozov, Korzun, Klimovich, Volkov.

Rezerve: Kudravets, Rudzenok, Parkhomenko, Karpitski, Bakhar, Bocharov, Karpovich, Gromyko, Malkevich, Borodin, Pavlovets, Antilevski.

Selecționer: Carlos Ferrer

BELARUS - ROMÂNIA

Cei 23 de jucători aleși de selecționerul Edward Iordănescu pentru partida cu Belarus:

